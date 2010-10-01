Футбол
ProstoProSportСтало известно, зачем экс-форвард «Рубина» Жонатас прилетел в Москву
Сегодня, 4 сентября, бывший форвард казанского «Рубина» Жонатас сообщил в соцсети, что прибыл в столицу России. По информации Веттіпд Insider, в ближайшее время бразильский футболист станет игроком московского "Динамо". Жонатас выступал за «Рубин» с 2016 по 2017 год.
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Теннис
Берреттини обыграл Монфиса и вышел в полуфинал US Open
Газета.Ru 18:31
Энергетика
Польша не намерена продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 года
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что после 2022 года не будет продлевать контракт с «Газпромом» на поставку газа.
RT на русском 18:25
Происшествия
Суд вынес приговор еще одному участнику незаконной акции в Москве
"Назначить наказание Коваленко в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - цитирует ТАСС судью Олесю Менделееву.
Российская газета 11:17
Армия и оружие
В Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США
Российская газета 15:19
Политика
Украина ответила на предложение особого статуса в ЕС
Президент Словении Борут Пахор во время выступления на 14-м стратегическом форуме в городе Блед выдвинул предложение дать Украине и Турции особый статус в ЕС.
Lenta.ru 10:00
Политика
Навальный призвал голосовать за представителей КПРФ
Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал список кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых он предлагает поддержать в рамках проекта «Умное голосование».
Век 03:09
Гаджеты
Apple намерена выпустить облигации на общую стоимость в $7 млрд - СМИ
Американская корпорация Apple планирует выпустить облигации на 7 миллиардов долларов, сообщает газета Financial Times.
ПРАЙМ 16:19
Космос
Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
«Лента.ру» рассказывает, почему молчит космос и что это значит для человечества.
Lenta.ru 17:04
Политика
Иран назвал сумму для возврата к ядерной сделке
Как отметил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, если европейцы действительно заинтересованы в реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), они должны предоставить Тегерану кредит в 15 млрд долларов.
IslamNews 07:33
Технологии
Выдающая личность: электронную подпись защитят квантовым шифрованием
Электронную цифровую подпись надежно защитят от взлома с помощью новой российской технологии квантового шифрования.
Известия 17:01
Политика
«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером
«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.
РБК 02 сентября в 20:00
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 Pro поставил рекорд продаж
Смартфон Redmi Note 8 Pro поставил рекорд продаж – он разошелся тиражом в количестве 300 тысяч экземпляров.
Astera 16:20
Политика
Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих
Коммерсантъ 07:34
Экономика
Налоговая служба предложила решение проблемы «копеечных долгов»
Федеральная налоговая служба (ФНС) предлагает отказаться от блокировки счетов предпринимателей за долг в несколько рублей или копеек и предложить бизнесу самостоятельно гасить его.
РБК 14:18
Экономика
Названа самая безопасная страна для туристов
Среди самых небезопасных стран для путешественников были названы Венесуэла (44 единицы), Афганистан (45 единиц) и Южный Судан (54 единицы).
Lenta.ru 17:18
Авто
АвтоВАЗ увеличил в России продажи автомобилей Lada в августе
Автоновости дня 05:20
Баскетбол
Сборная России уступила Аргентине в матче Кубка мира
Добавим, что сборная Аргентины, набрав шесть очков, заняла первое место в группе. Команда России с пятью очками стала второй.
Советский спорт 10:36
Здоровье
Обнимашки с курицами грозят сальмонеллой
Более тысячи жителей США заболели сальмонеллой, целуя и обнимая домашнюю птицу во дворе. Чаще всего объектом их обожания становятся курицы.
MedikForum.ru 08:31
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.
РБК 08:41
Футбол
Пако Алькасер: «Санчо станет одним из лучших в мире»
Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер уверен, что его одноклубник Джейдон Санчо может стать одним из лучших в мире.
Спорт-Экспресс 18:58
Интернет
Twitter приостановил возможность оставлять записи с помощью SMS
Пользователи Twitter некоторое время не смогут публиковать записи в социальной сети посредством SMS.
РЕН ТВ 17:18
Общество
Составлен рейтинг самых комфортных для жизни городов мира
Аналитики журнала The Economist ежегодно составляют рейтинг из 140 самых комфортных для жизни городов мира.
Суть событий 04:29
Космос
Открыт новый экстремально слабый в рентгеновском диапазоне блазар
В новой работе коллектив ученых, возглавляемый Сильвией Беладиттой (Silvia Belladitta) из Брерской астрономической обсерватории, Италия, сообщает об открытии источника DESJ014132.4-542749.9 (сокращенно DES0141-54) – мощного в радиодиапазоне активного ядра галактики на красном смещении 5,0.
AstroNews.ru 01:31