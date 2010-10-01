Сегодня, 4 сентября, бывший форвард казанского «Рубина» Жонатас сообщил в соцсети, что прибыл в столицу России. По информации Веттіпд Insider, в ближайшее время бразильский футболист станет игроком московского "Динамо". Жонатас выступал за «Рубин» с 2016 по 2017 год.

Стало известно, зачем экс-форвард «Рубина» Жонатас прилетел в Москву

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