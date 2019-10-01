Транспорт
АБНСтанции метро Фрунзенского радиуса откроются 3 октября
Ростехнадзор выдал заключение, в котором подтверждается соответствие построенного объекта проектной документации. Южный участок Фрунзенского радиуса будет торжественно открыт 3 октября в 17:00, открытие пройдет на станции «Проспект Славы».
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Движение по новому участку Фрунзенского радиуса запустят 3 октября
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