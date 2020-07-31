Происшествия

Газета.RuГазета.RuСтанция «Полянка» в московском метро возобновила работу

Станция "Полянка" метро Москвы вновь работает в прежнем режиме. Об этом сообщает РИА "Новости". Ранее сообщалось, что поезда по требованию полиции проезжают эту станцию на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена.
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с чего всё началось
«По требованию полиции поезда временно проезжают станцию без остановки при следовании в сторону станции "Бульвар Дмитрия Донского"», - сообщалось
 в соцсетях пресс-службы столичного Департамента транспорта.
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Станция Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена. Открыта 23 января 1986 года в составе участка «Серпуховская» - «Боровицкая».
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