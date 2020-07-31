Происшествия
Газета.RuСтанция «Полянка» в московском метро возобновила работу
Станция "Полянка" метро Москвы вновь работает в прежнем режиме. Об этом сообщает РИА "Новости". Ранее сообщалось, что поезда по требованию полиции проезжают эту станцию на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена.
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с чего всё началось
«По требованию полиции поезда временно проезжают станцию без остановки при следовании в сторону станции "Бульвар Дмитрия Донского"», - сообщалось в соцсетях пресс-службы столичного Департамента транспорта.ТК Звезда07:51
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Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
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Российская газета 08:27
Политика
ЦИК отказался проверять наличие двойного гражданства у депутатов
Накануне председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил проверить депутатов на наличие гражданства иностранного государства или вида на жительства.
ZAB.RU 05:58
Шоу-бизнес
Хилькевич показала фото в нижнем белье, которое возмутило ее мужа
На днях актриса решила похвастаться своими формами, сделав селфи в полный рост в одном только нижнем белье.
Wday.ru 00:47
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В Волгограде суд арестовал главу экстремистской ячейки
Российская газета 07:18
Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Задержали группу россиян белорусские силовики в ночь на 29 июля под Минском. Еще один участник был задержан на юге страны.
Городовой 29 июля в 09:35
Здоровье
Тестирование позволяет провести исследование новой инфекции без лишнего риска для горожан
Тестирование позволяет провести исследование новой инфекции без лишнего риска для горожан.
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Политика
Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru 06:26
Шоу-бизнес
Танцующую Каменских в трусах пристыдили за откровенные движения
Знаменитую российскую певицу Настю Каменских пристыдили за откровенные и мокрые танцы в трусах.
Народные новости 05:02
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петербурге были найдены расчленённые останки артиста.
RT на русском 06:52
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пошел на таран автомобиля ФСБ
На границе с Украиной контрабандист попытался протаранить на автомобиле российских пограничников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ.
РБК 08:26
Авто
Компания Subaru снимет с производства купе BRZ
На днях Subaru сообщила о том, что руководство приняло окончательное решение, итогом которого станет завершение продажи купе Subaru BRZ, производство которого налажено на заводе в Гунме.
32CARS.ru 04:02
Авто
Geely анонсировал новый седан Preface на базе Volvo
Китайская компания Geely готовит новую версию седана Preface на платформе Volvo.
Picsnews.net вчера в 12:37
Политика
Раскрыты масштабы упадка ВМФ России
Lenta.ru вчера в 17:19
Происшествия
В Оренбурге главу комитета по управлению имуществом избили битами
Ранее в четверг, 30 июля Цветкова возле собственного дома неизвестные избили битами. Нападение произошло поздно вечером, около 23:30.
Ореанда-Новости 05:01
Политика
Кравчук выступил против особого статуса Донбасса
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК вчера в 07:41
Футбол
Кузяев попросил Васильева устроить трансфер в «Валенсию»
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ProstoProSport 04:15
Происшествия
Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму
На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала свое фото без макияжа
Звезда российской эстрады София Ротару опубликовала в своем Instagram новый снимок, что бывает крайне редко, еще и без макияжа.
ToDay News Ufa 29 июля в 02:20
Армия и оружие
Британская пресса: Российский спутник выпустил ракету в направлении атмосферы Земли
Из материала: В США поняли, что "Космос-2543" - необычный спутник, так как он после своих маневров выпустил неизвестную ракету в сторону земной атмосферы.
Военное обозрение 07:34
Общество
Власти возмутились «расслабившимися» из-за масок москвичами в магазинах
В Москве будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в магазинах, так как не все розничные сети соблюдают требования по обеспечению санитарных мер, сообщил РБК руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РБК 08:20
Политика
Кадыров прокомментировал свое новое звание
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал получение звания генерал-майора Росгвардии.
Lenta.ru 07:20
Общество
Госдума в августе продлит выплаты в размере 10 тыс. рублей
В нижней палате российского парламента одобрили инициативу на продление единовременной денежной компенсации в размере 10 000 рублей от Пенсионного фонда (ПФР) на август 2020 года.
Evo-rus.com 07:33
Происшествия
В Саратове Toyota Mark насмерть сбил мужчину
По предварительным данным 52-летний водитель Toyota Mark сбил 47-летнего мужчину, который шел по дороге в том же направлении.
Новости Саратова 07:07
Общество
Почему власти не разгоняют незаконные митинги в Хабаровске и что задумал Шнур
Сценарий в бунтующем регионе сильно отличается от любых волнений в Москве – умный ход Кремля Политический деятель Николай Стариков прокомментировал происходящее в Хабаровском крае: митинги, которые продолжаются не одну неделю и визит Сергея Шнурова в город.
Deita.ru вчера в 02:20
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Общество
Глава ФРС назвал перспективы развития экономики США неопределенными
Перспективы развития американской экономики в настоящее время находятся в состоянии "крайней неопределенности", заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.
Газета.Ru 29 июля в 15:05
Здоровье
В России зафиксировано 5 509 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтвердилось 5 509 случаев COVID-19 в 84 регионах страны, сообщает федеральный оперштаб.
НИА-Красноярск вчера в 03:32