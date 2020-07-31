с чего всё началось

Станция "Полянка" метро Москвы вновь работает в прежнем режиме. Об этом сообщает РИА "Новости". Ранее сообщалось, что поезда по требованию полиции проезжают эту станцию на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена.

Политика Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах. 342

Политика ЦИК отказался проверять наличие двойного гражданства у депутатов Накануне председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил проверить депутатов на наличие гражданства иностранного государства или вида на жительства. 180

Политика Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу. 108

Происшествия Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петербурге были найдены расчленённые останки артиста. 243

Авто Компания Subaru снимет с производства купе BRZ На днях Subaru сообщила о том, что руководство приняло окончательное решение, итогом которого станет завершение продажи купе Subaru BRZ, производство которого налажено на заводе в Гунме.

Политика Кравчук выступил против особого статуса Донбасса Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса. 119

Политика Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки. 8

Футбол Кузяев попросил Васильева устроить трансфер в «Валенсию» Отмечается, что его интересы представляет бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев. Последний начал заниматься агентским бизнесом.

Армия и оружие Британская пресса: Российский спутник выпустил ракету в направлении атмосферы Земли Из материала: В США поняли, что "Космос-2543" - необычный спутник, так как он после своих маневров выпустил неизвестную ракету в сторону земной атмосферы.

Общество Власти возмутились «расслабившимися» из-за масок москвичами в магазинах В Москве будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в магазинах, так как не все розничные сети соблюдают требования по обеспечению санитарных мер, сообщил РБК руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. 3

Общество Госдума в августе продлит выплаты в размере 10 тыс. рублей В нижней палате российского парламента одобрили инициативу на продление единовременной денежной компенсации в размере 10 000 рублей от Пенсионного фонда (ПФР) на август 2020 года. 1,5K

Происшествия В Саратове Toyota Mark насмерть сбил мужчину По предварительным данным 52-летний водитель Toyota Mark сбил 47-летнего мужчину, который шел по дороге в том же направлении.

Общество Почему власти не разгоняют незаконные митинги в Хабаровске и что задумал Шнур Сценарий в бунтующем регионе сильно отличается от любых волнений в Москве – умный ход Кремля Политический деятель Николай Стариков прокомментировал происходящее в Хабаровском крае: митинги, которые продолжаются не одну неделю и визит Сергея Шнурова в город.

Политика Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 196