Станция «Полянка» в московском метро возобновила работу
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Станция "Полянка" метро Москвы вновь работает в прежнем режиме. Об этом сообщает РИА "Новости". Ранее сообщалось, что поезда по требованию полиции проезжают эту станцию на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена.В источнике
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