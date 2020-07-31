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Газета.Ru
Газета.Ru

Станция «Полянка» в московском метро возобновила работу

Станция "Полянка" метро Москвы вновь работает в прежнем режиме. Об этом сообщает РИА "Новости". Ранее сообщалось, что поезда по требованию полиции проезжают эту станцию на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена.В источнике
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РБК

В Москве полиция запретила останавливать поезда метро на «Полянке»

РБК07:34
РИА Новости

Поезда начали без остановки проезжать станцию метро «Полянка»

РИА Новости07:05
ТАСС

Бесхозная коробка на станции «Полянка» московского метро опасности не представляет

ТАСС07:45
Вечерняя Москва

Станция метро «Полянка» вернулась к работе в обычном режиме

Вечерняя Москва07:17
РИАМО

Поезда снова стали останавливаться на станции метро «Полянка»

РИАМО07:11
Агентство Москва

Поезда снова останавливаются на станции метро «Полянка» при следовании на юг

Агентство Москва07:02
Москва 24

Поезда временно проезжали станцию метро «Полянка» без остановки

Москва 2406:57
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На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета08:23
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Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru08:06
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В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе

В Краснодарском крае полиция проводит проверку после того, как водитель сервиса BlaBlaCar, ехавший в Сочи, выволок пассажирку с детьми из машины и оставил на трассе, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МВД.
РИА Новости03:57
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru29 июля в 12:27
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