Общество
Вести.RuСтанцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад". Пассажирам пришлось подниматься по настоящему водопаду. Частично затопило и саму станцию метро – при входе образовались внушительных размеров лужи.
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ЦОДД: Некоторые участки дорог оказались подтопленными из-за сильного дождя в столице
Агентство Москва09:12
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Происшествия
Молния попала в двоих мужчин на юго-западе Москвы
Двое отдыхающих на берегу Мещерского пруда на юго-западе Москвы едва не пали жертвой молнии – она ударила в навес, под которым от дождя прятались мужчины.
Вести.Ru 11:21
Общество
Интерес россиян к «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии
На фоне ограничений на выезд, введенных из-за пандемии, россияне стали чаще интересоваться программами, позволяющими получить вид на жительство за границей.
РБК 09:44
Футбол
«Динамо» объявило об уходе Нойштедтера и ещё шестерых футболистов
RT на русском 03:14
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт, планировавшийся в людном месте Москвы.
Газета.Ru 12:07
Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек
В Волгоградской области водитель Renault Logan не справился с управлением и съехал в оросительный канал, в результате чего погибли восемь человек.
RT на русском 07:10
Происшествия
Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве
RT на русском 12:06
Игры
«Безумцы» вместо Call of Duty: Modern Warfare 2 — в России изменили список игр для PS Plus
В России список отличается от других стран — местные пользователи PS4 получат игру «Безумцы» вместо Call of Duty: Modern Warfare 2. Sony не назвала причины такого решения.
CyberSport.ru 11:44
Общество
Google оставит 200 тыс. сотрудников работать из дома еще на год
Почти все штатные сотрудники Alphabet (материнская компания Google) и ее подразделений — около 200 тыс. человек, — а также сотрудники, работающие по контрактам, не вернутся в офисы по крайней мере до июля 2021 года.
РБК 11:14
Футбол
Агент тренера Мирчи Луческу опроверг его отставку из «Динамо-Киев»
ТАСС Агент футбольного тренера из Румынии Мирчи Луческу опроверг сообщения СМИ об отставке с поста главного тренера киевского "Динамо".
РЕН ТВ 12:16
Происшествия
В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей
Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости 08:35
Политика
Польша заявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием
Польша инициирует выход из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам в понедельник в Варшаве.
РИА Новости 11:55
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Шоу-бизнес
Сын Валерии Арсений Шульгин сделал предложение девушке
Пара сообщила, что Арсений сделал Лиане предложение руки и сердца, вручив ей помолвочное кольцо с большим бриллиантом.
Bimru.ru вчера в 03:38
Шоу-бизнес
Николай Фоменко признался в сексуальных домогательствах педагога
Николай Фоменко рассказал давнюю историю из своей студенческой жизни.
Телепрограмма 11:16
Финансы
Бумаги золотодобытчиков обновили максимумы на российском рынке акций
Рынок акций РФ днем в понедельник сохраняет оптимизм на фоне подорожавшей нефти, бумаги золотодобывающих компаний обновляют исторические максимумы на фоне ралли золота до новых вершин, в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы в условиях эскалации напряженности между США и Китаем.
Интерфакс 07:16
Общество
Глава РАН назвал сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса
Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что ожидает массовой вакцинации россиян от коронавируса в начале 2021 года.
Газета.Ru 10:59
Футбол
Тимо Вернер провёл первую тренировку в «Челси»
Нападающий «Челси» Тимо Вернер, перешедший из «РБ Лейпциг», провёл первую тренировку в лондонском клубе.
Чемпионат 11:55
Общество
Томский выпускник набрал по 100 баллов за ЕГЭ по трем предметам
Выпускник лицея при Томском политехе (ТПУ) Владимир Солодкин по итогам единого госэкзамена (ЕГЭ) набрал 300 баллов, получив высший балл по трем предметам, сообщает пресс-служба мэрии в понедельник.
РИА Томск 02:08
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, которого подозревают в убийстве супруги и расчленении ее тела топором, признал свою вину.
Газета.Ru 10:03
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку.
CT news 03:32
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское
Ранее Минфин предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%.
РБК 10:53
Происшествия
Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии
На юго-западе Болгарии произошел разрыв трубопровода, через который российский природный газ поступает в Грецию.
Коммерсантъ 12:04
Общество
Шведы остались в восторге от российской подлодки и машущего из нее человека
Жители Швеции разразились комплиментами в адрес российской подводной лодки, которая всплыла недалеко от них во время водного путешествия.
Газета.Ru 11:43
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении темпов пандемии коронавируса в мире
Директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что за полтора месяца количество случаев COVID-19 в мире увеличилось почти в два раза, а число смертей, к которым привела инфекция, перевалило за 650 тыс. По словам главы организации, "темпы пандемии ускоряются".
Газета.Ru 10:49
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости 04:52
Происшествия
Пожар в московском женском СИЗО-6 локализован
Пожарные локализовали возгорание в женском СИЗО-6 в московском районе Печатники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
ТАСС 11:20