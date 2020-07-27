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Вести.Ru
Вести.Ru

Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве

После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад". Пассажирам пришлось подниматься по настоящему водопаду. Частично затопило и саму станцию метро – при входе образовались внушительных размеров лужи.В источнике
Подробнее о событии
Москва 24

Станция МЦК Ботанический сад работает штатно, несмотря на дождь

Москва 2410:26
Газета.Ru

Станцию московского метро «Ботанический сад» затопило

Газета.Ru10:25
Вести.Ru

Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве

Вести.Ru09:24
Вечерняя Москва

Ряд дорожных участков подтопило из-за сильного дождя в Москве

Вечерняя Москва09:46
Агентство Москва

ЦОДД: Некоторые участки дорог оказались подтопленными из-за сильного дождя в столице

Агентство Москва09:12
РБК

На севере Москвы из-за ливня затопило дороги и переход МЦК

РБК10:20
ТАСС

Потоп в метро и на дорогах. Последствия ливня в Москве

ТАСС10:20
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Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую обстановку в Абхазии

Представители Роспотребнадзора, находившиеся с инспекцией туристических объектов в Абхазии, считают эпидемиологическую обстановку в республике благополучной, сообщает пресс-служба абхазского минздрава.
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую обстановку в Абхазии
РИА Новости09:19
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Бессрочное перемирие в Донбассе нарушили

Командование Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщило о нарушении самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) бессрочного перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу мер по его обеспечению.
Lenta.ru05:36
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СК проверяет данные Собчак о насилии над детьми в монастыре

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что региональное управление СК начало проверку информации о жестоком обращении с детьми в Среднеуральском женском монастыре.
Московский Комсомолец07:10
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Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске

Военнослужащий бригады морской пехоты получил травму головы во время проведения салюта в Североморске, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости09:52
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