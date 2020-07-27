Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
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После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад". Пассажирам пришлось подниматься по настоящему водопаду. Частично затопило и саму станцию метро – при входе образовались внушительных размеров лужи.В источнике
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Агентство Москва09:12