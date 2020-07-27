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Российская газета
Российская газета

Станцию МЦК «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве

Ливень, прошедший в Москве в понедельник, затопил станцию Московского центрального кольца "Ботанический сад". На видео, которыми очевидцы делятся в соцсетях, видно, как потоки воды стекают по ступеням, ведущим в вестибюль станции, а пассажиры выходят из метро по щиколотку в воде.В источнике
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РБК

На севере Москвы из-за ливня затопило дороги и подземные переходы

РБКвчера в 11:24
ТАСС

Потоп в метро и на дорогах. Последствия ливня в Москве

ТАССвчера в 10:20
Говорит Москва

В Москве затопило лестницу вестибюля МЦК «Ботанический сад»

Говорит Москвавчера в 09:28
РИАМО

Станция МЦК «Ботанический сад» работает в штатном режиме после подтопления

РИАМОвчера в 10:17
Агентство Москва

ЦОДД: Некоторые участки дорог оказались подтопленными из-за сильного дождя в столице

Агентство Москвавчера в 09:12
РЕН ТВ

Видео: машины «плавают» по Москве после мощного ливня

РЕН ТВвчера в 09:59
Москва 24

Станция МЦК Ботанический сад работает штатно, несмотря на дождь

Москва 24вчера в 10:26
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В Эфиопии уничтожены два российских ЗРПК «Панцирь-С»

Как ни удивительно, но уничтожение «Панцирей» не является боевой потерей, и, что не менее интересно, это произошло даже не на территории страны, находящейся в состоянии военного конфликта – по представленной информации, два ЗРПК «Панцирь-С» были уничтожены на территории Эфиопии одним ударом молнии.
В Эфиопии уничтожены два российских ЗРПК «Панцирь-С»
Avia.proвчера в 20:01
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Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk25 июля в 08:24
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BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
Российская газета17:01
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Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБКвчера в 15:06
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Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Известиявчера в 15:53
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В Нижегородской области нашли пенсионера, пропавшего шесть дней назад

Военнослужащие Росгвардии нашли в лесу в Нижегородской области 62-летнего мужчину, который пропал шесть дней назад, сообщает пресс-служба Росгвардии по Приволжскому федеральному округу.
РИА Новостивчера в 14:54
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфаксвчера в 11:12
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Десять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

В Москве скончались еще десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфаксвчера в 16:23
1,6K
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