Станцию МЦК «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
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Ливень, прошедший в Москве в понедельник, затопил станцию Московского центрального кольца "Ботанический сад". На видео, которыми очевидцы делятся в соцсетях, видно, как потоки воды стекают по ступеням, ведущим в вестибюль станции, а пассажиры выходят из метро по щиколотку в воде.В источнике
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