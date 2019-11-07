Общество
Санкт-Петербургские ведомостиСтанцию метро «Новокрестовская» могут переименовать в «Зенит»
В Санкт-Петербурге идет опрос по поводу замены названия станции метро «Новокрестовская» на «Зенит». Смольный запустил интернет- опрос о переименовании на своем сайте.
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Смольный открыл опрос о переименовании станции метро «Новокрестовская» в «Зенит»
Телеканал Санкт-Петербург04:46
Смольный выясняет у горожан, надо ли переименовывать «Новокрестовскую» в «Зенит»
Петербургский дневник04:59
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