Общество
Санкт-Петербургские ведомостиСтанцию метро «Новокрестовская» могут переименовать в «Зенит»
В Санкт-Петербурге идет опрос по поводу замены названия станции метро «Новокрестовская» на «Зенит». Смольный запустил интернет- опрос о переименовании на своем сайте.
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Член топонимической комиссии Алексей Ерофеев: «Переименовывать „Новокрестовскую“ не стоит»
Петербургский дневник07:21
Смольный открыл опрос о переименовании станции метро «Новокрестовская» в «Зенит»
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