В Санкт-Петербурге идет опрос по поводу замены названия станции метро «Новокрестовская» на «Зенит». Смольный запустил интернет- опрос о переименовании на своем сайте.

Станцию метро «Новокрестовская» могут переименовать в «Зенит»

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