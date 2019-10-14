Происшествия
Московский КомсомолецСтанцию метро «Выставочная» закрыли из-за пожара
Телеканал РЕН сообщил о возгорании в подсобном помещении на станции московского метро "Выставочная". Сообщается, что площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал.
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Здоровье
В Думу внесен законопроект о согласии на лечение в экстренных случаях
В Госдуму внесен законопроект о расширении круга лиц, которые могут принимать решение об оказании неотложной медицинской помощи, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
Армия и оружие
Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?
На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Единоборства
Боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута
Происшествия
Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видео обращение r жителям города. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Шоу-бизнес
Илья Древнов впервые рассказал о разводе с Марией Порошиной
Актер разоткровенничался с Борисом Корчевниковым. После развода с Марией Порошиной Илья Древнов избегал разговоров на эту тему.
Происшествия
Мэр Абакана погиб в автокатастрофе
От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина.
Происшествия
Вылетевший в Лондон Airbus «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево
Самолет Airbus A321 «Аэрофлота», вылетевший 14 октября из Шереметьево в Лондон (рейс SU2582), вернулся обратно в Москву, сообщили РБК в авиакомпании.
Футбол
Сборная России обеспечила себе участие на Евро-2020
Сборная России, обыграв на выезде в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года национальную команду Кипра со счётом 5:0, досрочно квалифицировалась в финальную часть турнира.
Культура
Элтон Джон назвал Майкла Джексона психически больным
Армия и оружие
Севастопольский ОМОН обследовал заряженный немецкий боекомплект
Инженерно-техническая группа ОМОН Росгвардии обследовала находку, в боевом отделении были найдены 52 артиллерийских снаряда калибра 75 мм и несколько пулеметных лент.
Политика
Путин прибыл в королевский дворец Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, где стороны проведут переговоры.
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несогласованных акций протеста Константину Котову, приговоренному Тверским районным судом к четырем годам колонии по статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
Политика
Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
Армия и оружие
Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте
Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Политика
Саммит «нормандской четверки» может пройти в ноябре
1 октября Песков сообщил о начале подготовки к саммиту в «нормандском формате», после завершения которой лидеры России, Франции, Германии и Украины сами определят дату встречи.
Кино
«Матрица» выходит в повторный прокат в России
Экономика
Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий
Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий.
Авто
Перевозку авто с Дальнего Востока оплатят из бюджета
Как отмечает агенство, единственным получателем этой поддержки является СП Mazda Sollers, которое собирает на Дальнем Востоке Mazda 6, Mazda CX-5 и Mazda CX-9.
Армия и оружие
Турция и сирийская оппозиция начали наступление на Манбидж
Вооружённые силы Турции и бойцы Свободной сирийской армии (ССА) начали наступление на город Манбидж.
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Как отмечается, в ходе оперативно-следственной проверки в машине девушки обнаружили кровь, которую пытались замыть.
Общество
Известный блогер назвал худший город России
Видеоролик, в котором блогер рассказывает о позициях городов в списке, опубликован на его канале в YouTube.