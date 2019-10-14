Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСтанцию метро «Выставочная» закрыли из-за пожара

Телеканал РЕН сообщил о возгорании в подсобном помещении на станции московского метро "Выставочная". Сообщается, что площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пассажиров эвакуировали, никто не пострадал.
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Станцию «Выставочная» открыли после пожара в подсобном помещении

РБК08:55

Движение поездов на станции «Выставочная» восстановлено

Москва 2406:42

Вход на станцию московского метро «Выставочная» вновь открыт

ТАСС07:02

Станцию метро «Выставочная» открыли после пожара

Интерфакс07:03

Станцию метро «Выставочная» открыли после ликвидации возгорания

Вечерняя Москва07:04

Станция метро «Выставочная» работает в штатном режиме после ликвидации возгорания в служебном помещении

Агентство Москва08:30

Пожар на станции метро «Выставочная» в Москве потушили

РИА Новости06:30
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