Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСтанцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки

Улица Глинки расположена рядом со станцией «Морэнштрассе». В итоге станция будет переименована в соответствии с названием улицы Глинки, названной в честь русского композитора Михаила Глинки.
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В Берлине переименуют станцию метро из-за «расистского» названия

РБКвчера в 17:22

Станцию метро в Берлине назовут в честь российского композитора

Вести.Ruвчера в 15:04

В Берлине переименуют станцию метро с «расистским» названием

РИА Новостивчера в 14:31

Станцию метро Берлина с «расистским» названием переименуют в «Улицу Глинки»

Газета.Ruвчера в 14:31

В Берлине переименуют станцию метро с «расистским» названием

Известиявчера в 14:50

СМИ: станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки

ТАССвчера в 14:23

В Берлине решили переименовать «расистскую» станцию метро

Взгляд.рувчера в 14:09
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Происшествия

Адвокат Ефремова пояснил свои слова о непризнании актером вины в ДТП

REGNUM вчера в 11:44
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Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
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Происшествия

Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК

Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
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Политика

Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
РИА Новости 02 июля в 19:57
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
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Происшествия

Адвокат заявила об избиении Соколовым аспирантки Ещенко до убийства

Историк Олег Соколов, предположительно, избивал аспирантку Анастасию Ещенко, с которой его связывали отношения, и до убийства.
Известия 00:55
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Политика

Опубликован обновленный текст Конституции

Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 00:04
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Шоу-бизнес

Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем

Известия вчера в 20:46
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Авто

Стартовали продажи бюджетного аналога Toyota Hilux

Компания Great Wall запустила в продажу на домашнем рынке новую модификацию внедорожной версии пикапа Great Wall Pao под названием Offroad, являющуюся самым экономичным исполнением флагманской модели.
Picsnews.net вчера в 02:16
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Общество

Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек

За последние сутки в стране скончались 168 человек, общее количество летальных исходов достигло 10 027.
РБК 03:35
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Религия

Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря

Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
Lenta.ru вчера в 06:19
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Политика

Лукашенко назвал прочные отношения с США одной из целей Белоруссии

«Строительство прочных, конструктивных отношений с Соединенными Штатами на основании общих ценностей и приоритетов — одна из главных целей белорусской внешней политики» — говорится в поздравлении, направленном Дональду Трампу.
РБК 02:45
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Футбол

В РПЛ не исключили проведение матча за Суперкубок России за рубежом

Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов рассказал о возможных вариантах проведения матча за Олимп — Суперкубок России.
Матч ТВ 02:46
Происшествия

В Башкирии полицейские обезвредили преступную группировку

Сотрудники полиции совместно с представителями Управления ФСБ по РБ арестовали организатора и пятерых членов преступной группировки, "крышевавшей" предпринимателей города Октябрьского.
Российская газета 02:54
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Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде

Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv вчера в 00:44
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Политика

Глава Ненецкого округа объяснил голосование жителей против поправок

Врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объяснил, почему большинство избирателей региона, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции, выступили против.
Ведомости 02 июля в 11:51
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Происшествия

Абэ направил 10 тысяч военных на места наводнений на юго-западе Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на экстренном заседании правительства объявил, что на места наводнений и оползней на юго-западе страны направлены 10 тыс. военнослужащих.
RT на русском 00:47
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Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском вчера в 07:12
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Футбол

Семак признан лучшим тренером РПЛ в июне

Наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) в июне, сообщает Twitter турнира.
Газета.Ru 03:21
Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM вчера в 18:21
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Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости вчера в 05:13
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
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Футбол

Месси может в следующем году воссоединиться с Гвардиолой

Газета.Ru 00:45
Армия и оружие

Газета WSJ заявила об увеличении числа подлодок РФ в Атлантике

Американская газета Wall Street Journal заявила, что российские подводные лодки якобы испытывают силы НАТО в Северной Атлантике.
ФАН 02 июля в 21:14
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Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
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Экономика

В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
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Армия и оружие

Пуск украинской ракеты по Крымскому мосту приведет к войне

Утро.ru 02 июля в 09:01
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Общество

Похудевший на 100 кг Максим Фадеев раскрыл детали своей диеты

Максим Фадеев и не подозревал, когда решил худеть, что к изменениям его тела будут прикованы миллионы внимательных глаз.
7Дней.ру 00:00
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Авто

Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка

В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября.
Российская газета вчера в 12:54
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Общество

Аферу с 83 тоннами поддельных слитков золота вскрыли в Китае

Китайский производитель ювелирных изделий Wuhan Kingold Jewelry использовала поддельные золотые слитки.
МИР 24 вчера в 05:11
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