Общество
Вечерняя МоскваСтанцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки
Улица Глинки расположена рядом со станцией «Морэнштрассе». В итоге станция будет переименована в соответствии с названием улицы Глинки, названной в честь русского композитора Михаила Глинки.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 03:45, Ашберн
Происшествия
Адвокат Ефремова пояснил свои слова о непризнании актером вины в ДТП
REGNUM вчера в 11:44
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
Происшествия
Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК
Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
Политика
Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
РИА Новости 02 июля в 19:57
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми
Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
Происшествия
Адвокат заявила об избиении Соколовым аспирантки Ещенко до убийства
Историк Олег Соколов, предположительно, избивал аспирантку Анастасию Ещенко, с которой его связывали отношения, и до убийства.
Известия 00:55
Политика
Опубликован обновленный текст Конституции
Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 00:04
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем
Известия вчера в 20:46
Авто
Стартовали продажи бюджетного аналога Toyota Hilux
Компания Great Wall запустила в продажу на домашнем рынке новую модификацию внедорожной версии пикапа Great Wall Pao под названием Offroad, являющуюся самым экономичным исполнением флагманской модели.
Picsnews.net вчера в 02:16
Общество
Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек
За последние сутки в стране скончались 168 человек, общее количество летальных исходов достигло 10 027.
РБК 03:35
Религия
Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря
Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
Lenta.ru вчера в 06:19
Политика
Лукашенко назвал прочные отношения с США одной из целей Белоруссии
«Строительство прочных, конструктивных отношений с Соединенными Штатами на основании общих ценностей и приоритетов — одна из главных целей белорусской внешней политики» — говорится в поздравлении, направленном Дональду Трампу.
РБК 02:45
Футбол
В РПЛ не исключили проведение матча за Суперкубок России за рубежом
Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов рассказал о возможных вариантах проведения матча за Олимп — Суперкубок России.
Матч ТВ 02:46
Происшествия
В Башкирии полицейские обезвредили преступную группировку
Сотрудники полиции совместно с представителями Управления ФСБ по РБ арестовали организатора и пятерых членов преступной группировки, "крышевавшей" предпринимателей города Октябрьского.
Российская газета 02:54
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv вчера в 00:44
Политика
Глава Ненецкого округа объяснил голосование жителей против поправок
Врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объяснил, почему большинство избирателей региона, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции, выступили против.
Ведомости 02 июля в 11:51
Происшествия
Абэ направил 10 тысяч военных на места наводнений на юго-западе Японии
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на экстренном заседании правительства объявил, что на места наводнений и оползней на юго-западе страны направлены 10 тыс. военнослужащих.
RT на русском 00:47
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском вчера в 07:12
Футбол
Семак признан лучшим тренером РПЛ в июне
Наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) в июне, сообщает Twitter турнира.
Газета.Ru 03:21
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM вчера в 18:21
Общество
Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
РИА Новости вчера в 05:13
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Армия и оружие
Газета WSJ заявила об увеличении числа подлодок РФ в Атлантике
Американская газета Wall Street Journal заявила, что российские подводные лодки якобы испытывают силы НАТО в Северной Атлантике.
ФАН 02 июля в 21:14
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
Экономика
В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
Армия и оружие
Пуск украинской ракеты по Крымскому мосту приведет к войне
Утро.ru 02 июля в 09:01
Общество
Похудевший на 100 кг Максим Фадеев раскрыл детали своей диеты
Максим Фадеев и не подозревал, когда решил худеть, что к изменениям его тела будут прикованы миллионы внимательных глаз.
7Дней.ру 00:00
Авто
Новых Kia K5 в Россию уже привезли более десятка
В Россию уже импортировано более десяти седанов Kia K5, хотя старт продаж модели в нашей стране запланирован только на конец августа-начало сентября.
Российская газета вчера в 12:54
Общество
Аферу с 83 тоннами поддельных слитков золота вскрыли в Китае
Китайский производитель ювелирных изделий Wuhan Kingold Jewelry использовала поддельные золотые слитки.
МИР 24 вчера в 05:11