Улица Глинки расположена рядом со станцией «Морэнштрассе». В итоге станция будет переименована в соответствии с названием улицы Глинки, названной в честь русского композитора Михаила Глинки.

Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки

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