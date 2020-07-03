Общество
Вечерняя МоскваСтанцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки
Улица Глинки расположена рядом со станцией «Морэнштрассе». В итоге станция будет переименована в соответствии с названием улицы Глинки, названной в честь русского композитора Михаила Глинки.
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Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
РИА Новости 09:40
Происшествия
Адвокат семьи Захарова ответил на отказ Ефремова признавать вину в ДТП
Адвокат погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова Александр Добровинский в беседе с изданием "Подъем" прокомментировал отказ артиста признавать вину в аварии.
Газета.Ru 07:54
Шоу-бизнес
Меган Маркл выдвинула обвинения против Елизаветы II из-за травли в СМИ
Меган Маркл возложила ответственность за травлю в СМИ, которой она подверглась, на королевскую семью Британии.
iReactor вчера в 08:36
Экономика
В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru вчера в 04:10
Армия и оружие
Танк «Армата» испытали в беспилотном режиме
Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости 20:03
Экономика
В чем коронавирус помогает США: мнение академика Глазьева
По словам Глазьева, буквально за месяц рынки США рухнули, но перед этим была «лихорадочная скупка золота».
LentaChel.ru вчера в 23:55
Армия и оружие
Российские боевые корабли вооружат сухопутной гаубицей «Коалиция СВ»
Российские боевые корабли вооружат сухопутной гаубицей от самоходного артиллерийского орудия «Коалиция СВ». Характеристики боевого модуля позволяют это сделать.
Вечерний курьер 16:57
Авто
Подержанные машины в России в I полугодии подорожали на 3-3,5%
Подержанные машины в России возрастом трех-пяти лет в I полугодии 2020 года подорожали на 3-3,5%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование портала «Авто.ру».
Urbc.Ru 01:47
Политика
Глава Ненецкого округа объяснил голосование жителей против поправок
Врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объяснил, почему большинство избирателей региона, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции, выступили против.
Ведомости вчера в 11:51
Общество
Военный госпиталь в Чите принял пациентов с коронавирусом из Якутии
Мобильный многопрофильный военный госпиталь в Чите принял на диагностику и лечение пациентов с коронавирусной инфекцией из Якутии, сообщило Минобороны России.
RT на русском 21:28
Политика
В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17
По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, выход книги отражает желания малазийской стороны смой разобраться в крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года.
Новые Ведомости 05:43
Кино
Мультсериал «Бивис и Батт-Хед» получит перезапуск
В 1993-1997 годах вышло семь сезонов сериала, в 2011-м - прошедший почти незамеченным восьмой.
Российская газета вчера в 03:51
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском вчера в 04:33
Общество
Названы самые безопасные места во время грозы
Если человек во время молнии находится в поле, то ему нужно найти какую-нибудь низменность или овраг и сесть там, закрыв голову руками.
ТК Звезда 19:51
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+
Саудовская Аравия пригрозила нефтяной войной странам ОПЕК+, если они не выполнят договоренности о сокращении добычи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 03:33
Общество
В Кузбассе отменили карантин для прибывающих из шести городов
Уточняется, что жители Кузбасса и гости региона, прибывающие из других городов, по-прежнему будут отправлены на 14-дневный карантин.
REGNUM 11:58
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем
По информации РЕН ТВ, 74-летнего народного артиста доставили в отделение кардиологии, у него наблюдались симптомы проблем с сердцем.
Известия 20:46
Футбол
«Локомотив» намерен летом подписать центрального защитника
Московский "Локомотив" намерен в предстоящее летнее трансферное окно подписать центрального защитника.
Газета.Ru 21:19
Общество
Усомнившийся в статистике по коронавирусу демограф уволен из Росстата
Алексей Ракша участвовал в подготовке материала «Медиазоны» о расхождениях официальной статистики с реальным числом умерших, давал комментарий «Медузе» для расследования о возможных манипуляциях с данными.
Коммерсантъ 12:52
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
Большинство жителей Волгоградской области проголосовали за возвращение к московскому времени.
Четвертая Власть 01:56
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
В общей сложности в России в 2019 году было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.).
РБК 01:30
Общество
Выпускники московских школ сдали первый ЕГЭ
Московские выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, на эти экзамены зарегистрировались около 25 тысяч выпускников, результаты станут известны не позднее 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
РИА Новости 10:48
Хоккей
Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен
Эксперты составили символическую хоккейную сборную, куда включили различных хоккеистов, которые в разные годы принимали участие в чемпионатах мира.
CT news 08:16
Общество
Китай объяснил отказ от канадского газа в пользу российского
Китай значительно сократил покупки газа в Канаде, но уже успел нарастить соответствующие поставки газа из России.
ToDay News Ufa 08:14
Шоу-бизнес
Бутман назвал Авербуха причиной развода с женой
NewInform 13:37
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет 15:31