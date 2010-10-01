Энергетика
УралинформбюроСтанислав Аникеев: внедрение в «Газпром»
За прошедшие три года установленного судом должника сослали в банкротство, а гендиректор ООО "Стройгазконсалтинг" Станислав Аникеев заработал сотни миллионов рублей и возглавил "Газстройпром".
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Спорт
Россия намерена обжаловать решение WADA в CAS
Россия намерена обратиться в CAS в Лозанне, чтобы обжаловать решение WADA об отстранении страны от участия в мировых состязаниях из-за допингового скандала, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлану Журову.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
Общество
Медведев анонсировал проведение переписи населения в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами сообщил о подписании постановления о проведении Всероссийской переписи населения в 2020 году.
Гаджеты
TSMC планирует запустить производство по 3-нм техпроцессу в 2020 году
Тайваньская компания TSMC запустит серийное производство микросхем по 3-нанометровому технологическому процессу в 2020 году, заявил вице-президент компании Джей Кей Вон.
Спорт
Как Россию наказали за допинг в спорте. Полный список санкций
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнародовало полный список санкций в отношении России, которые были приняты на заседании исполкома организации 9 декабря в Лозанне.
Армия и оружие
Двигатель РД-171МВ для «Союз-5» испытают через месяц
Огневые испытания двигателя РД-171МВ для новой ракеты-носителя «Союз-5» пройдут в январе 2020 года, сообщает в понедельник, 9 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова.
Политика
Путин прилетел в Париж на саммит «нормандской четверки»
Президент России Владимир Путин прилетел в Париж на саммит «нормандской четверки», в котором также примут участие лидеры Украины, Франции и Германии, передает телеканал «Россия 24».
Спорт
WADA не пускает сборную России на Олимпиады и ЧМ по футболу: онлайн
России запрещено участвовать в Олимпиаде, Паралимпиаде и чемпионатах мира на четыре года.
Музыка
Фадеев представил новых артистов своего лейбла
Происшествия
В Севастополе ищут сбежавшего из дома подростка
«Следственным отделом по Балаклавскому району Севастополя установлено, что 26 ноября подросток ушёл из дома, расположенного на улице Декоративный бульвар, и до настоящего времени его местонахождение не установлено», — отметили в СК.
Экономика
Чиновники ввели для бухгалтера новые 4 отчета с 2020 года
Расходы, которые уменьшают налог на прибыль>>> Отчет по налогу на имущество за 2019 год – на новом бланке ФНС обновила форму, так как следующем году компании сдадут отчетность по имуществу только за год.
Шоу-бизнес
Аллегрова сразила публику чересчур глубоким декольте на «Песне года»
Российская эстрадная певица Ирина Аллегрова вместе с другими знаменитыми исполнителями выступила на концерте «Песня года» в Москве.
Происшествия
Двух жителей Коми осудили пожизненно за убийство мужчины и его внуков
Верховный суд Коми приговорил к пожизненному заключению двух местных жителей за убийство мужчины, его 14-летнего внука и 12-летней внучки из-за конфликта с матерью детей, сообщает СУСК РФ по региону.
Политика
Максакова заявила о желании приехать в Россию
Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Происшествия
Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Политика
Российское гражданство получили 125 тыс. жителей ДНР и ЛНР
С апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Общество
Тарифы на газ для жителей РФ в ближайшее время могут резко вырасти
В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения.
Музыка
Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Происшествия
Жителя Чечни арестовали за видеоролик о «запретной зоне» Грозного
На кадрах видео машина медленно едет по улицам так называемой "запретной зоны" Грозного или "чеченской Рублёвки" - в этом квартале находятся дома Рамзана Кадырова и его ближайшего окружения.
Экономика
Мобильная связь в России возрастет в цене
Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске: Шепелев «тщательно готовился» к смерти певицы
Сестра Жанны Фриске Наталья заявила, что гражданский муж певицы, телеведущий Дмитрий Шепелев, "тщательно готовился" к смерти супруги и даже оформил доверенность на распоряжение ее деньгами, пишет РИА Новости.
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Спорт
Глава Антидопингового агентства США раскритиковал решение WADA
Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт раскритиковал вердикт исполкома WADA по санкциям в отношении российского спорта, посчитав его слишком мягким.
Гаджеты
Рассекречен способ загрузки бесплатных обновлений для Windows 7
Специалисты, которые оказывают техническую поддержку на My Digital Life, нашли способ загружать обновления безопасности для Windows 7. Устанавливать патчи можно совершенно бесплатно, несмотря на ограничения со стороны Microsoft.