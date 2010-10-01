Энергетика

УралинформбюроУралинформбюроСтанислав Аникеев: внедрение в «Газпром»

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За прошедшие три года установленного судом должника сослали в банкротство, а гендиректор ООО "Стройгазконсалтинг" Станислав Аникеев заработал сотни миллионов рублей и возглавил "Газстройпром".
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Спорт

Россия намерена обжаловать решение WADA в CAS

Россия намерена обратиться в CAS в Лозанне, чтобы обжаловать решение WADA об отстранении страны от участия в мировых состязаниях из-за допингового скандала, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлану Журову.
ProstoProSport 07:00
Авто

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
РБК 07:36
Общество

Медведев анонсировал проведение переписи населения в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами сообщил о подписании постановления о проведении Всероссийской переписи населения в 2020 году.
RT на русском 08:43
Гаджеты

TSMC планирует запустить производство по 3-нм техпроцессу в 2020 году

Тайваньская компания TSMC запустит серийное производство микросхем по 3-нанометровому технологическому процессу в 2020 году, заявил вице-президент компании Джей Кей Вон.
REGNUM 07 декабря в 06:25
Спорт

Как Россию наказали за допинг в спорте. Полный список санкций

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнародовало полный список санкций в отношении России, которые были приняты на заседании исполкома организации 9 декабря в Лозанне.
URA.Ru 08:17
Общество

Третий полк ВДВ должен быть развернут в Крыму в 2021 году

ТАСС 07:52
Армия и оружие

Двигатель РД-171МВ для «Союз-5» испытают через месяц

Огневые испытания двигателя РД-171МВ для новой ракеты-носителя «Союз-5» пройдут в январе 2020 года, сообщает в понедельник, 9 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова.
Известия 07:12
Политика

Путин прилетел в Париж на саммит «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин прилетел в Париж на саммит «нормандской четверки», в котором также примут участие лидеры Украины, Франции и Германии, передает телеканал «Россия 24».
Ведомости 08:25
Спорт

WADA не пускает сборную России на Олимпиады и ЧМ по футболу: онлайн

России запрещено участвовать в Олимпиаде, Паралимпиаде и чемпионатах мира на четыре года.
МК-Спорт 02:15
Музыка

Фадеев представил новых артистов своего лейбла

ФАН 06 декабря в 18:10
Происшествия

В Севастополе ищут сбежавшего из дома подростка

«Следственным отделом по Балаклавскому району Севастополя установлено, что 26 ноября подросток ушёл из дома, расположенного на улице Декоративный бульвар, и до настоящего времени его местонахождение не установлено», — отметили в СК.
REGNUM 03:26
Спорт

Легкоатлетка Ласицкене рассказала о своих планах после решения WADA

Известия 07:37
Экономика

Чиновники ввели для бухгалтера новые 4 отчета с 2020 года

Расходы, которые уменьшают налог на прибыль>>> Отчет по налогу на имущество за 2019 год – на новом бланке ФНС обновила форму, так как следующем году компании сдадут отчетность по имуществу только за год.
Журнал Зарплата 07:30
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Аллегрова сразила публику чересчур глубоким декольте на «Песне года»

Российская эстрадная певица Ирина Аллегрова вместе с другими знаменитыми исполнителями выступила на концерте «Песня года» в Москве.
Пятый канал вчера в 09:47
Происшествия

Двух жителей Коми осудили пожизненно за убийство мужчины и его внуков

Верховный суд Коми приговорил к пожизненному заключению двух местных жителей за убийство мужчины, его 14-летнего внука и 12-летней внучки из-за конфликта с матерью детей, сообщает СУСК РФ по региону.
РИА Новости 08:16
Политика

Максакова заявила о желании приехать в Россию

Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
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Происшествия

Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки

RT на русском 04:55
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 09:08
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Фигурное катание

После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Мойка78 вчера в 17:53
Политика

Российское гражданство получили 125 тыс. жителей ДНР и ЛНР

С апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Коммерсантъ 06:49
Общество

Тарифы на газ для жителей РФ в ближайшее время могут резко вырасти

В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения.
URA.Ru вчера в 20:31
Музыка

Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике

Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Взгляд.ру вчера в 10:58
Происшествия

Жителя Чечни арестовали за видеоролик о «запретной зоне» Грозного

На кадрах видео машина медленно едет по улицам так называемой "запретной зоны" Грозного или "чеченской Рублёвки" - в этом квартале находятся дома Рамзана Кадырова и его ближайшего окружения.
Новые Известия 05:24
Экономика

Мобильная связь в России возрастет в цене

Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Газета.Ru 05:16
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Сестра Жанны Фриске: Шепелев «тщательно готовился» к смерти певицы

Сестра Жанны Фриске Наталья заявила, что гражданский муж певицы, телеведущий Дмитрий Шепелев, "тщательно готовился" к смерти супруги и даже оформил доверенность на распоряжение ее деньгами, пишет РИА Новости.
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Общество

В Турции ввели налог на проживание в отелях

Коммерсантъ 07:38
Спорт

Глава Антидопингового агентства США раскритиковал решение WADA

Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт раскритиковал вердикт исполкома WADA по санкциям в отношении российского спорта, посчитав его слишком мягким.
BFM.ru 08:18
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Советский и российский государственный деятель, председатель Совета министров Российской Федерации, председатель Правительства Российской Федерации, исполняющий обязанности президента Российской Федерации, посол России на Украине. С 11 июня 2009 года до конца жизни - советник президента Российской Федерации, специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам экономического сотрудничества с государствами-участниками СНГ. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
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