Футбол
Спорт-ЭкспрессСтанислав Черчесов: «Из „Баварии“ пока не звонили»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не получал предложение возглавить «Баварию».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 13:57, Ашберн
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
Общество
Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова
Минобороны назвало «абсолютной ложью» сообщение Telegram-канала Baza о том, что обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой «опустить» его.
РБК 10:08
Здоровье
Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма
Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.
Российская газета 08:28
Политика
Джонсон пошел против разведки и заблокировал доклад о России
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заблокировал публикацию секретного доклада, касающегося России.
Lenta.ru 12:48
Экономика
Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль
Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости 07:17
Происшествия
Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.
Интерфакс 10:24
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
Политика
Назван новый куратор мусорной реформы в правительстве
Преемником Владимира Логинова на посту замминистра природы и экологии, отвечающего за реализацию в стране мусорной реформы, может стать помощник вице-премьера Алексея Гордеева Константин Румянцев, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:42
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Mi CC9 Pro со 108-мегапиксельной камерой
Китайский производитель Xiaomi официально анонсировал выход первого массового смартфона со 108-мегапиксельной камерой.
RuNews24.ru вчера в 08:05
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Наука
Жизнь в духоте превратила лабораторную мышь в голого землекопа
Во время новой научной работы исследователи разработали модель условий жизни голого землекопа.
МедиаПоток 11:14
Кино
Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»
Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
News.ru 03:39
Игры
В The Elder Scrolls Online можно будет поиграть бесплатно целую неделю
Издательство Bethesda Softworks и разработчики из ZeniMax Online Studios объявили, что в The Elder Scrolls Online можно будет играть бесплатно целую неделю.
Игромания.ру 06:00
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa вчера в 23:13
Футбол
Дзагоев не выйдет против «Ференцвароша», но может сыграть с «Сочи»
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, не игравший с февраля из-за травмы, полетел с командой в Венгрию, но против «Ференцвароша» не выйдет.
Sport24.ru 11:45
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Шоу-бизнес
Бузова откровенно рассказала о пережитом домашнем насилии
Певица Ольга Бузова шокировала поклонников новым признанием — она пережила опыт домашнего насилия.
Народные новости 03:48
Кино
В сети появилось изображение Соника из нового фильма
CyberSport.ru 10:15
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru 07:26
Политика
«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на $22 миллиарда
Коболев на своей странице в facebook заявил, что Россия предложила "Нафтогазу" "обнулить" почти $3 миллиарда по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на $12 миллиардов.
Pravda.Ru вчера в 10:18
Единоборства
Отец Хабиба назвал условия боя между Нурмагомедовым и Мэйуэзером
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на предложение боксера Флойда Мэйуэзера организовать поединок с его сыном по правилам бокса.
РИА Новости 05:05
Армия и оружие
Первая посадка Су-27К на авианосец показана на видео
На видео показано событие, имевшее место еще 1 ноября 1989 года.
Актуальные Новости 11:48
Политика
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна "Укроборонпром", и поручил правительству разобраться в ситуации.
РИА Новости 07:28
Шоу-бизнес
Опубликовано видео конфликта актера МХАТ имени Горького с худруком
Актер МХАТ имени Горького Николай Сахаров снял на видео конфликт с худруком театра Эдуардом Бояковым.
РИА Новости 13:42