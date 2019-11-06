Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСтанислав Черчесов: «Из „Баварии“ пока не звонили»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не получал предложение возглавить «Баварию».
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Черчесов: из «Баварии» пока не звонили

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Станислав Черчесов: «Из „Баварии“ пока не звонили»

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Черчесов заявил, что не получал предложений возглавить «Баварию»

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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 13:57, Ашберн
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Назван новый куратор мусорной реформы в правительстве

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