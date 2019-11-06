Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСтанислав Черчесов: «Из „Баварии“ пока не звонили»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не получал предложение возглавить «Баварию».
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Черчесов: из «Баварии» пока не звонили

Чемпионат11:13

Станислав Черчесов: «Из „Баварии“ пока не звонили»

Спорт-Экспресс11:26

Черчесов о том, связывалась ли с ним «Бавария»: «Пока нет»

Sports.ru10:59

Черчесов: «Из „Баварии“ мне пока не звонили»

Sport24.ru11:16

Черчесов: не получал предложения возглавить «Баварию»

РИА Новости10:47

Черчесов заявил, что не получал предложений возглавить «Баварию»

RT на русском11:47

Черчесов: «Мне не звонили из „Баварии“»

Soccer.ru11:46
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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 11:08
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Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма

Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.
Российская газета 08:28
Политика

В Кремле рассказали о позиции Путина по транзиту газа через Украину

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил, что мнение Владимира Путина в вопросе переговоров с правительством Украины о транзите газа изменениям не подверглось.
News-24.ru 09:51
Общество

Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова

Минобороны назвало «абсолютной ложью» сообщение Telegram-канала Baza о том, что обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой «опустить» его.
РБК 10:08
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Здоровье

Белоруссия запретила ввоз птицы, овец и коз из ряда регионов России

С 7 ноября ограничен ввоз живой птицы, яиц, а также продуктов их переработки, мяса птицы, пуха и пера и другой продукции.
Красная весна 12:19
Футбол

«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче

Свободная Пресса вчера в 17:09
Здоровье

УГМК открыла в Екатеринбурге частный роддом

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) ввела в эксплуатацию вторую очередь негосударственного медицинского центра "УГМК-Здоровье" в Екатеринбурге.
Екатеринбург в интернете вчера в 06:58
Происшествия

Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.
Интерфакс 10:24
Происшествия

В МЧС позвонили с угрозой сбросить в Химках взрывчатку с квадрокоптера

РБК 11:51
Шоу-бизнес

Кристен Стюарт заявила, что могла бы выйти замуж за Роберта Паттинсона

Lisa.ru 11:00
Политика

Украина ускорила ввод запрета на ввоз вагонов из России

Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз железнодорожных вагонов из России, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года.
Известия 11:27
Экономика

Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости 07:17
Политика

Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM 02:29
Шоу-бизнес

Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Политика

Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Известия 07:31
Технологии

Составлен рейтинг профессий, которые будут востребованы в будущем

HR-специалисты составили рейтинг профессий, спрос на которые может появиться или повыситься в ближайшие десять лет, сообщает Российская газета.
Аргументы и Факты 02:28
Политика

Путин назвал Большую российскую энциклопедию заменой «Википедии»

Президент России Владимир Путин предложил заменить «Википедию» на Большую российскую энциклопедию.
Известия вчера в 13:07
Гаджеты

Представили смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп

Еще на презентации показали Mi CC9 Pro Premium Edition, в котором предлагается камера со 108-Мп модулем, получившем 8 линз.
Astera вчера в 07:40
Политика

Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове

Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.
Газета.Ru 11:59
Общество

Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»

РБК 09:48
Спорт

Российские пляжники обыграли Мексику на Межконтинентальном кубке

Сборная России по пляжному футболу победила команду Мексики в матче второго тура группового этапа на Межконтинентальном кубке, который проходит в Дубае (ОАЭ).
РИА Новости 11:55
Авто

Kia представил концепт нового электрокроссовера

Компания KIA представила в Шанхае концепт нового электрического купе-кроссовера Futuron.
Автоновости дня вчера в 01:51
Армия и оружие

Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

REGNUM 12:19
Политика

Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать

Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
Шоу-бизнес

Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала

Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
Комсомольская правда 09:38
Экономика

ФНС заявила о непрозрачности методики Doing Business

ФНС России продолжает настаивать на своих замечаниях к формированию рейтинга Doing Business.
Газета.Ru 05:28
Общество

«Яндекс» обучил «Алису» первому иностранному языку

Разрабатываемый "Яндексом" голосовой помощник "Алиса" впервые заработал с иностранным языком — его теперь можно использовать в турецкой версии "Яндекс.Навигатора".
Вести.Хайтек 03:34
Общество

Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»

Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
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Станислав Черчесов
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Советский и российский футболист, вратарь, российский футбольный тренер. Главный тренер сборной России по футболу. Игрок сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России. Кавалер ордена Александра Невского.
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Нико Ковач
Немецкий футболист
Немецкий и хорватский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий немецкий футбольный клуб «Бавария». Выступал на позиции полузащитника.
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