Футбол
Спорт-ЭкспрессСтанислав Черчесов: «В футбол по блату не играют»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Россия 1» отметил, что все игроки находятся в равных условиях, в том числе и иностранцы, получившие российское гражданство.
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Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Космос
Что такое «темная материя»? Просто мертвые звезды и планеты или то, что убило динозавров
Некоторые астрономы действительно теоретизировали, что темная материя может быть просто обычной материей, которую мы не можем видеть, а не экзотической, пока еще не обнаруженной частицей.
Капитал страны 13 октября в 06:57
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском 08:43
Футбол
Матч между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне завершился ничьей
Сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 0:0.
REGNUM 07:40
Футбол
Молодёжная сборная России разгромила Эстонию в матче отбора на ЧЕ-2021
Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.
RT на русском 14:07
Общество
Модель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Американская модель Белла Хадид является самой красивой женщиной в мире.
Известия 16:29
Политика
Опрос выявил отношение россиян к Грете Тунберг
Опрос ВЦИОМ выявил отношение россиян к 16-летней шведской эко-активистке Грете Тунберг. Об этом 16 октября сообщило издание РБК.
Известия 20:56
Общество
Личный состав МВД сократился из-за опасений реформы пенсий
Опасения пенсионных изменений Численность личного состава МВД в 2018 году сократилась из-за значительного числа увольнений сотрудников по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, обратила внимание Счетная палата в заключении на госпрограмму.
РБК 17:00
Наука
В Японии смогли оживить мозг. Он прожил месяц
SciencePop 01:20
Единоборства
Белорусскую красавицу Барби нокаутировали на турнире в Токио
Боец ММА из Белоруссии Екатерина Вандарьева была нокаутирована на турнире в Токио.
Газета Кемерова 01:55
Общество
Эксперимент по выдаче электронных паспортов стартует в марте
Уже с 1 марта следующего года в России может начаться эксперимент по выдаче электронных паспортов. Первым пунктом их выдачи будет Москва.
Российская газета 08:54
Происшествия
Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
В октябре прошлого года следователи в рамках расследования злоупотреблений в центре связи ФСИН добились ареста экс-главы учреждения Игоря Шайкова и его заместителя Андрея Краснюкова.
Интерфакс 08:58
Игры
Лучшие игры 2020 года – Last of Us, Cyberpunk, Watch Dogs 3 и другие
Чемпионат 13 октября в 10:45
Культура
Ольга Кормухина хочет засудить Полину Гагарину за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя "Кукушка".
РИА Новости 11:32
Армия и оружие
Канада приостановила поставки вооружений в Турцию
Власти Канады приняли решение приостановить поставки вооружений в Турцию.
РЕН ТВ 20:12
Космос
SpaceX собирается разместить на орбите 30 тысяч спутников
Американская компания SpaceX намерена разместить на орбите Земли дополнительно 30 тысяч спутников в рамках проекта Starlink.
РЕН ТВ 16:32
Политика
Генсек ООН поддержал Россию после отказа США выдать визы дипломатам
США в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН не выдали визы 18 дипломатам из России, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами.
РИА Новости 19:02
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости 12:05
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru 15:57
Здоровье
Доктор Мясников перечислил бесполезные лекарства
Мясников порекомендовал всегда стараться узнавать как можно больше сведений о том лекарстве, которое назначает врач и не стесняться спрашивать его самого, доказана ли эффективность препарата.
Вечерняя Москва 21:23
Армия и оружие
Армейский спецназ США получит на вооружение новый автомобиль
Армия США получит на вооружение новый среднеразмерный пикап Chevrolet Colorado.
Российская газета 09:01
Армия и оружие
Эрдоган оценил санкции США против Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не обеспокоена угрозами США ввести санкции.
Газета.Ru 16:54
Происшествия
Дмитрий Захарченко объяснил свою посадку конфликтом с ФСБ
Во вторник в суде выступил осужденный, который утверждал, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за то, что раскрыл многомиллиардные хищения, в которых якобы были замешаны сотрудники управления «М» ФСБ России.
Коммерсантъ 16:01
Происшествия
В Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале
Российская газета 15:20
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47