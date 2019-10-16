Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Россия 1» отметил, что все игроки находятся в равных условиях, в том числе и иностранцы, получившие российское гражданство.

Станислав Черчесов: «В футбол по блату не играют»

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