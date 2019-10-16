Футбол
Спорт-ЭкспрессСтанислав Черчесов: «В футбол по блату не играют»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Россия 1» отметил, что все игроки находятся в равных условиях, в том числе и иностранцы, получившие российское гражданство.
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Станислав Черчесов — о натурализации: «Мы их не просили об этом. В футбол по блату не играют»
Sportbox.RUвчера в 20:16
Станислав Черчесов — об интересе к работе других тренеров: «Мода модой, но мы Россия»
Спорт-Экспрессвчера в 19:57
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Экономика
Как ФНС действовала в деле «Ладоги»
ФНС заявляла, и эти предположения подтверждены судебными решениями, что в процессе банкротства группы в 2017 году господин Грабар и другие топ-менеджеры ПГ «Ладога» вывели активы (включая здания, оборудование и работников) в новую компанию ООО «Группа Ладога», а затем ПГ «Ладога» инициировала собственное банкротство.
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Политика
Журналист из Токио призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
В августе-начале сентября 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо‑восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.
Игры
Вышел первый игровой трейлер STALKER: Legacy of Times
Опубликован первый геймплейный трейлер STALKER: Legacy of Times.
Гаджеты
Google представила смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL
На мероприятии Made by Google в Нью-Йорке компания Google анонсировала четвертое поколение своих смартфонов – Pixel 4 и Pixel 4 XL.
Армия и оружие
Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный «привет» россиянам
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Гаджеты
Скоро Huawei представит бюджетный смартфон Enjoy 10 с камерой 48 Мп
Фронтальная камера будет врезанной — как у Honor 20. Новый смартфон будет компактнее чем анонсированный ранее Huawei Enjoy 10 Plus.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли на прием на тук-туке
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли на прием в столице Пакистана Исламабаде на моторикше.
Шоу-бизнес
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Происшествия
В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
Более четырех тысяч черепах, незаконно привезенных из Казахстана, нашли в гараже в Оренбурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Здоровье
Электронные сигареты могут признать менее вредными
У производителей всех видов электронных сигарет может появиться право писать на упаковках своей продукции о преимуществах над обычными табачными изделиями.
Происшествия
Вычислить серийного томского насильника помог его сын
Подозреваемого в серии изнасилований в томском Стрежевом нашли благодаря ДНК его сына, которому на момент совершения первого преступления было всего семь лет, сообщил журналистам руководитель отдела криминалистики СУ СК РФ по региону Дмитрий Рогович.
Политика
Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды
Британский журналист Би-би-си Эндрю Эванс назвал популярный в России суп — борщ — орудием российской военной пропаганды.
Политика
Путин пригласил Эрдогана в Россию
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Армия и оружие
ВМФ России получит асимметричное преимущество благодаря «Циркону»
Military Watch Magazine считает, что запуск "Циркона" изменит соотношение сил между США и Россией.
Политика
В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Авто
Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на моторы
На американском рынке отзывная кампания затрагивает 2,3 млн моделей Hyundai, выпущенных с 2011 по 2019 год и 1,8 млн — Kia, произведенных в то же время.
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Политика
Генпрокуратура Белоруссии объяснила освобождение россиянки в Минске
Ведомство объявило о прекращении международного розыска Богачевой на территории Белоруссии, добавил представитель генпрокуратуры, передает ТАСС.
Политика
Демократы в США призвали жестко противостоять России
США должны «жестко противостоять» России на международной арене, заявил во время дебатов кандидат в президенты от Демократической партии Кори Букер.
Хоккей
Кучеров и Василевский помогли «Тампе» победить «Монреаль»
Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Кино
Звезда ситкомов Нил Патрик Харрис сыграет в «Матрице 4»
Уже известно, что к проекту на радость поклонникам присоединятся Киану Ривз, Кэри-Энн Мосс и Яхья Абдул-Матин II, известный по «Аквамену».