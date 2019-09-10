Футбол

Вести.RuВести.RuСтанислав Черчесов: ни о какой недооценке Казахстана речи не было

Россия — Казахстан
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
57′
61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
63′
77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
89′
90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Не хватало только последнего паса и завершающего удара. Ни о какой недооценке речи не было, – заявил Черчесов, слова которого приводит пресс-служба РФС.
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