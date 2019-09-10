Футбол
Коммерсантъ КазаньСтанислав Черчесов опроверг наличие конфликта с руководством «Рубина»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов опроверг информацию о конфликте с руководством казанского «Рубина». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24».
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Гаджеты
Intel обнаружила проблемы с некоторыми своими процессорами, из-за чего те могут выходить из строя
Если точнее, Intel обнаружила проблемы с блоками Low Pin Count (LPC), Real Time Clock (RTC) и интерфейсом SD Card в моделях Celeron N3350, J3355, J3455 и Pentium N4200.
iXBT.com 12:20
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter об увольнении советника по нацбезопасности Джона Болтона.
Коммерсантъ 12:07
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Происшествия
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Экономика
Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение
Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
РБК 01:30
Происшествия
В Нижегородской области горит склад горюче-смазочных материалов
"В Богородском районе происходит пожар на складе ГСМ, горят металлический и кирпичный склады в промышленной зоне, два административных здания - одноэтажное и двухэтажное, а также бочки с маслом на открытой площадке и три автомобиля", - сообщили в МЧС.
ТАСС 12:30
Политика
Росгвардия предложила запретить прессе раскрывать сведения о ее бойцах
Росгвардия предложила обязать журналистов, работающих на митингах, носить опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях.
РБК 12:26
Технологии
McDonald’s приобретет разработчика голосовых технологий Apprente
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена купить разработчика в сфере голосовых технологий Apprente и создать на его базе команду специалистов по инновационным решениям, говорится в релизе компании.
ПРАЙМ 11:21
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Армия и оружие
ОДК планирует усовершенствовать двигатель ПД-14 для самолета МС-21
Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300.
РИА Новости вчера в 02:24
Здоровье
Выздоровление или ремиссия: в чём разница?
Есть болезни, при которых полная ремиссия не требует поддерживающей терапии, а есть – когда нужен постоянный контроль врача, причём иногда на всю жизнь.
MedikForum.ru 07:00
Наука
Найдена новая особенность для усвоения витамина Е
Goroday.ru вчера в 17:46
Технологии
В Японии хотят слить в океан радиоактивную воду Фукусимы
Planet Today 06:36
Общество
«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам
Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: ответчикам придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
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Авто
Hyundai выпустит 600 особых хэтчбеков Hyundai i30 N
Южнокорейская компания Hyundai показала новую лимитированную версию «заряженного» хэтчбека Hyundai i30 N с названием Project C. Премьера автомобиля состоится уже на этой неделе на автосалоне во Франкфурте.
Автоновости дня вчера в 09:21
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
BFM.ru 10:09
Экономика
Доходы бюджета Петербурга увеличатся на 37,5 млрд рублей в 2019 году
По данным комитета финансов, доходы бюджета Петербурга в 2019 году с учетом прибавки составят 629,3 млрд рублей.
АБН 07:55
Общество
Федеральные ведомства одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года
В Минздраве России рассказали, что законопроект о запрете продажи алкоголя людям младше 21 года одобрен большинством федеральных ведомств.
Известия 11:38
Космос
Умер ученый Леонид Ксанфомалити
"Седьмого сентября 2019 года ушел из жизни Леонид Васильевич Ксанфомалити, один из старейших сотрудников ИКИ, работавших в институте практически с его основания", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 08:13
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Почти 30 генералов и полковников уволил Путин
От должности был освобождены почти 30 генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Privet-Rostov.ru 01:14
Экономика
Бондарчук попросил Путина помочь «Ленфильму» погасить кредит ВТБ
Режиссер, продюсер и актер Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь кинокомпании "Ленфильм" погасить долг.
Интерфакс 09:48
Происшествия
В иракском Кербеле 16 паломников погибли в давке
Не менее 16 человек погибли, 75 пострадали во вторник в результате давки, возникшей среди паломников в иракском городе Кербела, сообщило министерство здравоохранения Ирака.
РИА Новости 09:42
Футбол
Буффон зарабатывает практически меньше всех в «Ювентусе»
41-летний голкипер получает 1,5 миллиона евро в год. Меньше него зарабатывает только третий голкипер Карло Пинсольо (300 тысяч евро).
Soccer.ru 12:21