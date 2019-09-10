Футбол

Коммерсантъ КазаньКоммерсантъ КазаньСтанислав Черчесов опроверг наличие конфликта с руководством «Рубина»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов опроверг информацию о конфликте с руководством казанского «Рубина». Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24».
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Российский профессиональный футбольный клуб из города Казань, столицы Республики Татарстан. Основан 20 апреля 1958 года под названием «Искра» как команда Казанского авиационного завода № 22 имени С.П. Горбунова. Один из лидеров российского футбола второй половины 2000-х годов. Двукратный чемпион России 2008 и 2009 годов. Обладатель Кубка России 2012, Кубка Содружества 2010, Суперкубка России 2010 и Суперкубка России 2012.
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