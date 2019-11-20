Футбол
Gazeta.SPbСтанислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 19 ноября
Стадион «Олимпико»
|3′
Далер Кузяев
|19′
Сергей Петров
Давид Симончини
|33′
Лука Ченсони
|45′+1′
Алекс Гасперони
Мануэль Баттистини
|46′
|49′
Алексей Миранчук
|53′
Магомед Оздоев
Мирко Палацци
|53′
|56′
Алексей Ионов
|58′
Алексей Ионов
Александр Головин
|59′
Магомед Оздоев
Роман Зобнин
Марко Бернарди
Хосе Хирш
|61′
Алессандро Д'Аддарио
Фабио Томассини
|64′
|65′
Алексей Миранчук
Николай Комличенко
|78′
Николай Комличенко
Хосе Хирш
|90′+3′
Сан-Марино
Расстановка 4‑3‑1‑2
23
Симончини
22
Томассини
2
Витайоли
6
Симончини
3
Палацци
5
Лунадеи
19
Ченсони
11
Баттистини
10
Джарди
7
Берарди
20
Хирш
12
Шунин
23
Петров
14
Джикия
6
Беляев
13
Кудряшов
19
Комличенко
11
Зобнин
9
Кузяев
17
Головин
22
Дзюба
10
Бакаев
Россия
Расстановка 4‑3‑3
Сам Дзюба сказал, что не стоит обращать внимания на эту «кучку идиотов». Напомним, вчера, 19 ноября состоялся последний матч отборочного раунда Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России. Матч закончился со счетом 5:0 в пользу российской сборной.
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У меня просто иногда нет слов. Чьи это были болельщики? У меня уже давно нет никакой реакции на такие вещи, потому что ко всему привыкли.
— Станислав Черчесов, футболистRT на русском вчера в 10:27
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РФС хочет найти болельщиков, оскорблявших Дзюбу, и запретить им посещать матчи Евро-2020
Sportbox.RUвчера в 12:03
«Сделаем все, чтобы установить личности и запретить им Евро-2020». РФС ищет хейтеров Дзюбы
Sport24.ruвчера в 14:35
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