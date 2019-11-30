Футбол
Говорит МоскваСтанислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Евро-2020
В группу В, где будет выступать Россия, помимо Бельгии и Дании, попала Финляндия. Первый матч на турнире российские футболисты проведут 13 июня в Петербурге с бельгийцами.
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Indian Express: Россия создаст военную базу в Индийском океане
Мохан утверждает, что российская военная база в Индийском океане станет "новой стратегической активностью на Ближнем Востоке и в Африке".
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Раскрыты несбывшиеся планы США по присутствию в Крыму
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«Хьюстон» разгромил «Атланту», Харден набрал 60 очков
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Китайский наркоторговец арестован за хранение метамфетамина на $50 млн
Наркоторговец Лю Чао был арестован у себя дома в городе Макати. После обыска полиция обнаружила в квартире 370 кг метамфетамина.
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Список сильнодействующих препаратов в РФ пополнился с 1 декабря
Список сильнодействующих лекарственных веществ, за незаконное изготовление, хранение и сбыт которых действующим законодательством предусмотрено лишение свободы до трех лет, пополнился еще тремя лекарственными препаратами.
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Париж оскорбился после слов Эрдогана о мозге Макрона
Послу Турции в Париже придется объяснить слова президента Тайипа Эрдогана в адрес французского лидера Эммануэля Макрона.
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«Кинжал» впервые испытали в Арктике
Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
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В американском штате Южная Дакота в результате авиакатастрофы погибли девять человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местную администрацию.
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Дизайнеры показали двухдверный пикап Tesla Cybertruck
Новый Tesla Cybertruck доступен исключительно в четырехдверном исполнении, однако дизайнеры решили несколько разнообразить облик автомобиля.
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Стало известно, что изменится для автомобилистов России с 1 декабря
С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобилей станет использование зимней резины.
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Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»
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Мэр Кемерово оправдал покупку новогодней елки за 18 млн рублей
Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил, зачем решил установить на центральной площади новогоднюю елку стоимостью почти в 18 млн рублей.
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НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории
РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
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Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
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Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах
Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
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Президенты Турции и Азербайджана запустили газопровод TANAP
В турецком городе Эдирне состоялась официальная церемония открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP).
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Наталья Ветлицкая: «Собирала бутылки, чтобы купить еду»
Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива и сдала их.
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Анна Семенович рассказала о своей болезни
Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Жизнь по новым правилам: какие законы вступают в силу с 1 декабря
Стоимость будет равняться 90,5 долларам, а пошлина на товарный бензин поднимется до 27,1 долларов.
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Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
Энергетика
Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом
Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Футбол
В Бухаресте состоялась жеребьевка ЕВРО-2020
Напомним, весной будущего года станут известны оставшиеся 4 участника ЕВРО-2020. Ранее ГЛАС сообщал о группе В, в которую попала Россия.
Общество
В 2018 году в России ВИЧ диагностировали у почти 86 тысяч человек
В европейском регионе в 2018 году ВИЧ был диагностирован у более чем 141 тысячи человек.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал видео с подросшей дочкой
Певец Сергей Лазарев на своей странице в соцсети опубликовал ролик из домашнего архива, на котором он веселится вместе с дочкой Аней и сыном Никитой.
Футбол
ЦСКА заинтересовался 17-летним полузащитником из «Хельсингборга»
Полузащитник «Хельсингборга» Армин Гигович может продолжить карьеру в России. В услугах 17-летнего шведского футболиста заинтересован ЦСКА.
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Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
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Немецкий профессор назвал 4 привычки, которые разрушают сосуды
Немецкий профессор Профессор и медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета Мюнхена Мартин Галле считает, что многие люди сами разрушают свои сосуды, так как не могут избавиться от четырех привычек.