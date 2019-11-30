В группу В, где будет выступать Россия, помимо Бельгии и Дании, попала Финляндия. Первый матч на турнире российские футболисты проведут 13 июня в Петербурге с бельгийцами.

Общество Из бюджета Украины выделили 150 млн гривен фонду супруги Порошенко Из украинского государственного бюджета выделят 150 млн гривен (около 402 млн руб.) в 2020 году на Украинский культурный фонд (УКФ), который возглавляет супруга экс-президента Петра Порошенко.

Общество Список сильнодействующих препаратов в РФ пополнился с 1 декабря Список сильнодействующих лекарственных веществ, за незаконное изготовление, хранение и сбыт которых действующим законодательством предусмотрено лишение свободы до трех лет, пополнился еще тремя лекарственными препаратами.

Происшествия В США при крушении самолета погибли девять человек В американском штате Южная Дакота в результате авиакатастрофы погибли девять человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местную администрацию.

Авто Дизайнеры показали двухдверный пикап Tesla Cybertruck Новый Tesla Cybertruck доступен исключительно в четырехдверном исполнении, однако дизайнеры решили несколько разнообразить облик автомобиля.

Спорт НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.

Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.

Политика Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".

Энергетика Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак.

Футбол В Бухаресте состоялась жеребьевка ЕВРО-2020 Напомним, весной будущего года станут известны оставшиеся 4 участника ЕВРО-2020. Ранее ГЛАС сообщал о группе В, в которую попала Россия.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев опубликовал видео с подросшей дочкой Певец Сергей Лазарев на своей странице в соцсети опубликовал ролик из домашнего архива, на котором он веселится вместе с дочкой Аней и сыном Никитой.