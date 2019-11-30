Футбол

Говорит МоскваГоворит МоскваСтанислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Евро-2020

В группу В, где будет выступать Россия, помимо Бельгии и Дании, попала Финляндия. Первый матч на турнире российские футболисты проведут 13 июня в Петербурге с бельгийцами.
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Черчесов — о контрольных матчах: «До жеребьевки была одна идея, сейчас она трансформировалась»

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Станислав Черчесов: «В сборной Уэльса есть игрок мирового класса, а финны сейчас на подъеме»

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Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Евро-2020 для сборной России

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«Два минуса дают плюс». Черчесов оценил итоги жеребьевки Евро-2020

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Бышовец оценил жеребьёвку Евро-2020 для сборной России

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Черчесов о Евро-2020: «Начинаем с Бельгией – это минус, заканчиваем в Дании – тоже минус. Но два минуса – это плюс»

Sports.ru15:08
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Послу Турции в Париже придется объяснить слова президента Тайипа Эрдогана в адрес французского лидера Эммануэля Макрона.
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Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
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В США при крушении самолета погибли девять человек

В американском штате Южная Дакота в результате авиакатастрофы погибли девять человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местную администрацию.
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Дизайнеры показали двухдверный пикап Tesla Cybertruck

Новый Tesla Cybertruck доступен исключительно в четырехдверном исполнении, однако дизайнеры решили несколько разнообразить облик автомобиля.
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Стало известно, что изменится для автомобилистов России с 1 декабря

С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобилей станет использование зимней резины.
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НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории

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Газета.Ru вчера в 11:16
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В турецком городе Эдирне состоялась официальная церемония открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP).
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Стоимость будет равняться 90,5 долларам, а пошлина на товарный бензин поднимется до 27,1 долларов.
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Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
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Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом

Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Газета.Ru вчера в 15:28
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В Бухаресте состоялась жеребьевка ЕВРО-2020

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Немецкий профессор Профессор и медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета Мюнхена Мартин Галле считает, что многие люди сами разрушают свои сосуды, так как не могут избавиться от четырех привычек.
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