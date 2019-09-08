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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, чего ожидает от матча с Казахстаном в квалификации Евро-2020, который состоится в понедельник, 9 сентября, в Калининграде.

Станислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу с Казахстаном

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