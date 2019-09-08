Футбол
Петербургский дневникСтанислав Черчесов рассказал о подготовке к матчу с Казахстаном
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, чего ожидает от матча с Казахстаном в квалификации Евро-2020, который состоится в понедельник, 9 сентября, в Калининграде.
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Есть игра, к которой надо подойти готовыми со всех точек зрения. Надо настраиваться на матч отборочного цикла, максимально сконцентрироваться. Не хочу выделять никого из сборной Казахстана, соперник настроен на командную игру Мы играем против команды, а не конкретного игрока.
— Станислав Черчесов, футболистКлопс 08:09
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