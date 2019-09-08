Футбол

Калининград 24Калининград 24Черчесов: «Состав сборной может измениться перед игрой с Казахстаном»

Россия — Казахстан
завтра
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Калининград, Стадион «Калининград»
Главный тренер сборной России рассказал о планах команды на игру с Казахстаном Сегодня, 8 сентября, сборная команда России по футболу провела тренировку на стадионе «Калининград». За день до матча ЧЕ-2020 футболисты размялись на поле и обсудили стратегию предстоящей игры.
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