Футбол

Вести.RuВести.RuСтанислав Черчесов: все решится в московском матче с шотландцами

Россия — Казахстан
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
57′
61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
63′
77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
89′
90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что решающим в отборочной кампании Евро-2020 станет встреча со сборной Шотландии. Матч пройдет в "Лужниках" 10 октября.
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