Футбол
Вести.RuСтанислав Черчесов: все решится в московском матче с шотландцами
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
|55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
|57′
|61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
|63′
|77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
|89′
|90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
18
Жирков
11
Зобнин
20
Ионов
7
Оздоев
17
Головин
22
Дзюба
13
Кудряшов
12
Непогодов
3
Ерланов
2
Малый
15
Марочкин
21
Бейсебеков
14
Перцух
6
Абикен
18
Шомко
7
Мужиков
17
Аймбетов
9
Исламхан
Казахстан
Расстановка 3‑4‑3
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что решающим в отборочной кампании Евро-2020 станет встреча со сборной Шотландии. Матч пройдет в "Лужниках" 10 октября.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Станислав Черчесов: «Уверен, московский зритель нас поддержит в матче с Шотландией»
Bookmaker-ratings.ru07:58
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:35, Вашингтон
Политика
Путин назначил нового прокурора Москвы
RT на русском 08:54
Общество
Путин поручил расширить раскопки в Кремле
Интерфакс 08:53
Футбол
Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса
Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник сборной России Марио Фернандес после навеса Александра Головина со штрафного.
REGNUM 00:17
Происшествия
Устроивший пикет у здания Госсовета Удмуртии скончался от ожогов
RT на русском 07:53
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, выступая на международной конференции в Тбилиси, предложил властям Грузии рассмотреть вопрос вступления в Североатлантический альянс, но без Абхазии и Южной Осетии.
News.ru 08:38
Политика
Президент Абхазии заявил о возможной отмене итогов выборов
Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил о возможной отмене результатов выборов главы республики Верховным судом.
Московский Комсомолец 05:18
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о ремонте атомного крейсера «Адмирал Нахимов»
"В этом году работы профинансированы на 29,5 миллиарда рублей", - добавил он.
РИА Новости вчера в 13:46
Экономика
Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна
Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
РИА Новости 08:12
Экономика
США допустили санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой
Вашингтон может ввести санкции в отношении «Роснефти» за сотрудничество с Каракасом, заявил на брифинге спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
РБК 07:17
Авто
Китайцы привезли во Франкфурт электрокроссовер M-Byte
В рамках автосалона во Франкфурте китайский стартап Byton презентовал свою первую серийную модель — электрокроссовер M-Byte.
Тарантас Ньюс 08:35
Спорт
Скончался екатеринбургский пловец Игорь Макеев в возрасте 60 лет
60-летний пловец из Екатеринбурга Игорь Макеев скончался, едва начав утреннюю пробежку.
Чемпионат 04:15
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Авто
BMW представила новый концепт BMW 4-Series Coupe
Баварский автопроизводитель BMW представил на автосалоне во Франкфурте новый концепт-кар BMW Concept 4-Series Coupe.
Автоновости дня 03:51
Транспорт
Сергей Собянин назвал главные «премьеры» московского транспорта
Вечерняя Москва 09:21
Волейбол
Панков ушёл в отставку с поста тренера женской сборной по волейболу
Вадим Панков подал в отставку с поста главного тренера женской сборной России по волейболу.
RT на русском 08:21
Экономика
Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
RT на русском 02:24
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Общество
Москва стала первым регионом, где создана электронная база прививок
В Москве появилась электронная база прививок, включающая порядка 150 названий различных вакцин.
Москва. Северо-Запад 07:16
Гаджеты
Сегодня Apple представит новые модели смартфона iPhone
Американская компания Apple проведет сегодня официальную презентацию, на которой будут представлены новые модели iPhone.
UfacityNews.ru 03:07
Происшествия
Жителя Сочи обвинили в изнасиловании двух малолетних детей
Российская газета 08:43
Технологии
В Японии хотят слить в океан радиоактивную воду Фукусимы
Planet Today 06:36
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма нового созыва три кандидатуры на пост главы региона.
РИА Новости 05:40
Наука
Гормон роста влияет на биологический возраст человека
В проведенном исследовании в течение 2-х лет девять здоровых мужчин принимали коктейль из гормона роста и антидиабетических препаратов и в результате «помолодели» на 2 года по эпигенетическим часам.
Ugpressa.ru вчера в 16:27
Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект о персональных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафе на сумму до 18 млн рублей за нарушение оператором связи требований по хранению персональных данных с использованием локализованных в РФ баз данных.
Интерфакс 07:58
Политика
Канделаки возмутили слова Сенцова о «возвращении в Крым на танке»
Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала слова Олега Сенцова о "возвращении в Крым на танке".
РИА Новости 08:56
Происшествия
СК попросил заочно арестовать братьев Ананьевых
Следственный комитет России попросил заочно выдать санкцию на арест экс-совладельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
RT на русском 08:30