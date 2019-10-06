с чего всё началось

«Вместо получившего в сегодняшнем матче с "Арсеналом" травму Федора Смолова в команду вызван форвард ФК "Крылья Советов" (Самара) Александр Соболев», - говорится в сообщении национальной команды.

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Экономика На Украине могут ввести налог на обмен валюты На Украине в ближайшее время могут ввести налог на обмен наличной валюты.

Происшествия Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов Позднее Сбербанк подтвердил эту информацию, однако отметил, что в Сеть утекли данные только 200 клиентов.

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