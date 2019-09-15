Шоу-бизнес
Вечерняя МоскваСтанислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк
Актер Станислав Садальский обнародовал переписку с актрисой Анастасией Заворотнюк на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Артистка поблагодарила Садальского за поддержку, отметив, что таких людей, как он, сейчас совсем немного.
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Садальский о Заворотнюк: «Переписка, которую тиражируют в Сети, была у нас с Настей давно»
Телепрограммавчера в 12:04
«Спасибо за поддержку»: Станислав Садальский опубликовал личную переписку с Заворотнюк
Комсомольская правдавчера в 12:00
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В Красноярске из-за технической неисправности сел Як-42
В аэропорту Красноярска успешно приземлился самолет Як-42, на борту которого во время полета возникла техническая неисправность.
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Тайсон Фьюри победил Отто Валлина единогласным решением судей
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу над шведом Отто Валлином.
РИА Новости 01:33
Здоровье
Врачи рекомендуют семечки, капусту, орехи и перец для снижения веса
Регулярное употребление капусты, сладкого перца, орехов и семечек снизит риски ожирения.
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Политика
Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог
Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.
Известия вчера в 23:45
Энергетика
Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти после атаки дронов
В Саудовской Аравии приостановили добычу нефти на 5,7 млн баррелей в сутки (примерно 50 процентов), сообщает агентство SAP.
Российская газета 02:40
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Realme представит два смартфона с 64-мегапиксельной основной камерой
UfaTime.ru 12 сентября в 10:25
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Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака
На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.
Российская газета вчера в 09:00
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Алла Пугачева пожелала своим подписчикам доброго утра
В комментарии к публикации певица пожелала своим подписчикам доброго утра.
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Самого опытного российского космонавта решили исключить из отряда
РИА Новости вчера в 20:33
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Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки»
"Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.
Российская газета 13 сентября в 10:15
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram испытают в Тюмени
Операторы связи в Тюмени в скором времени испытают оборудование, которое должно блокировать мессенджер Telegram и запрещенные интернет-ресурсы, сообщает Рейтер.
Интермонитор.ру вчера в 14:24
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Щербакова чисто исполнила четверной лутц на турнире в Италии
Газета.Ru вчера в 15:47
Армия и оружие
Российские С-400 едва не сбили израильские истребители
«Россия недавно предотвратила несколько израильских атак на объекты, принадлежащие сирийским военным, угрожая сбить израильские истребители с помощью систем С-400, и отправив на перехват свои истребители», - сообщает издание «Independent Arabia».
Avia.pro вчера в 20:02
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online 13 сентября в 09:00
Экономика
Bloomberg рассказал о возможном кредите МВФ для Украины
Международный валютный фонд и Киев могут согласовать кредит на сумму около пяти миллиардов долларов, сообщил Блумберг со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 11:01
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК 13 сентября в 09:36
Футбол
Быстров: «Кононов не руководит игроками „Спартака“»
Быстров отметил, что после любого поражения "Спартака" ходят разговоры о том, что Кононова нужно уволить.
Sport.ru 02:29
Армия и оружие
В Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США
РИА Новости вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13 сентября в 15:01
Кино
В «Новгороде» пройдёт эксклюзивный показ ленты «Сорокин трип»
Сегодня в 20:00 в кинотеатре «Новгород» покажут фильм Антона Желнова, Юрия Сапрыкина и Ильи Белова «Сорокин трип».
ВНовгороде.ру 12 сентября в 10:25
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Политика
Украина подготовит пакет предложений для жителей Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Газета.Ru вчера в 23:41
Здоровье
В США хотят ограничить продажу вейпов
В августе в штате Иллинойс была зарегистрирована, предположительно, первая в стране смерть из-за курения электронных сигарет Власти США намереваются значительно ограничить в стране продажу вейпов, передает ТАСС со ссылкой на американского министра здравоохранения и социальных служб Алекса Азара.
Аргументы и Факты 11 сентября в 18:41
Футбол
Главный арбитр УЕФА призвал пересмотреть принцип применения VAR
Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти отметил, что его не устраивает нынешний вариант применения системы VAR.
Sportbox.RU вчера в 23:04
Религия
В РПЦ назвали зарплаты священников
Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости вчера в 14:34
Авто
Сколько можно сэкономить топливо при выключенном кондиционере?
Многие задаются вопросом, можно ли сэкономить топливо при выключенном кондиционере в автомобиле.
Car.ru 12 сентября в 06:41
Политика
Киев намерен соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Есть 40 водных путей, о которых нужно договориться с Польшей и Белоруссией, — заявил премьер-министр Украины.
iReactor вчера в 04:35
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40