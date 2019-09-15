Шоу-бизнес
OAnewsСтанислав Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Многие СМИ сообщают о тяжелом состоянии Анастасии Заворотнюк. Станислав Садальский, который дружит с актрисой, опубликовал в Сети переписку с ней. В то же время он призвал не доверять пессимистическим прогнозам Андрея Разина.
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«Спасибо за поддержку»: Станислав Садальский опубликовал личную переписку с Заворотнюк
Комсомольская правда12:00
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:25, Вашингтон
Хоккей
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Ранее Слуцкий высказался о лидерстве «Витесса» в чемпионате Нидерландов по футболу.
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В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии
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В Крыму призвали Зеленского узаконить нынешние границы Украины
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Вчера, 13 сентября, стало известно, что чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв проведёт следующий поединок с чемпионом мира по версиям WBA Super и WBC в среднем весе Саулем Альваресом.
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Дни24 вчера в 08:16
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Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском
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РБК 15:15
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
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Российская торпеда "Шквал", способная развивать скорость до 370 км/ч, поразила экспертов американского издания NI, которые отметили ее особенные характеристики.
Газета.Ru 14:39
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Человеческие тела двигаются после смерти
После смерти тело человека может двигаться в течение длительного времени.
MedikForum.ru 13:16
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости вчера в 18:44
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Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости вчера в 20:53
Космос
Учёные предложили протянуть космический лифт от Луны до Земли
Учёные из Кембриджского университета Великобритании и Колумбийского университета в Нью-Йорке предложили технологию строительства космического лифта от геостационарной орбиты Луны до геостационарной орбиты Земли.
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В Министерстве внутренней безопасности США появилась свастика
Внутри министерства внутренней безопасности США неизвестные нарисовали свастику, хотя в министерстве нет и не может быть места символам ненависти, сообщил главный помощник замминистра Брайан Мерфи.
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В Московской области в Мытищах в результате наезда электропоезда погибли два человека.
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Газета.Ru 08:34
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Одна из гипотез о повышенной активности состоит в том, что звезда под названием S0-2 приблизилась к черной дыре летом 2018 года и запустила большое количество газа, которое достигло черной дыры в этом году.
ГЛАС.RU 12 сентября в 07:13
Происшествия
Один из создателей сериала «Убойная сила» погиб в ДТП под Петербургом
В Тосненском районе Ленинградской области в субботу, 14 сентября, случилось ДТП, в котором погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко.
Газета.Ru 18:19
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Уткин призвал освободить друга Кокорина и Мамаева из тюрьмы
Известный журналист Василий Уткин призвал освободить Виталия Протасовицкого друга Александра Кокорина и Павла Мамаева из тюрьмы.
Vprognoze.ru вчера в 09:12
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Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции
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Путин поручил ФСБ проверить сохранность Байкала
Президент РФ Владимир Путин поручил ФСБ, МВД и Генпрокуратуре оценить работу чиновников, связаных с защитой экологии Байкала.
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Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от пересечения с федеральной трассой М-10 «Россия» до пересечения с дорогой федерального значения А-130 Москва – Малоярославец станет платным.
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Угроза потери транзита газа привела к бардаку в «Нафтогазе»
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Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Звезды обещают полезные знакомства.
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Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
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Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку
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News.ru 15:24
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Правительство признало невозможным отмену восьмичасового рабочего дня
Чуйченко отметил, что восьмичасовой рабочий день и его регулирование относится к Трудовому кодексу.
Мой Брянск 12 сентября в 23:29