Шоу-бизнес

OAnewsOAnewsСтанислав Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

Многие СМИ сообщают о тяжелом состоянии Анастасии Заворотнюк. Станислав Садальский, который дружит с актрисой, опубликовал в Сети переписку с ней. В то же время он призвал не доверять пессимистическим прогнозам Андрея Разина.
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Садальский о Заворотнюк: «Переписка, которую тиражируют в Сети, была у нас с Настей давно»

Телепрограмма12:04

Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

ТК Звезда09:33

«Спасибо за поддержку»: Станислав Садальский опубликовал личную переписку с Заворотнюк

Комсомольская правда12:00

Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

РЕН ТВ15:22

Садальский опубликовал личную переписку с Заворотнюк

URA.Ru13:53

Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк

РБК16:52

Садальский обнародовал личную переписку с больной раком мозга Заворотнюк

Народные новости12:37
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:25, Вашингтон
Хоккей

НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12
Политика

США обвинили Иран в атаках на саудовские нефтяные объекты

Госсекретарь США Майкл Помпео выступил в субботу с утверждением, что иранские власти стоят за атакой на предприятия нефтяной компании Саудовской Аравии.
Вести.Ru 16:57
Шоу-бизнес

Супруг и мать Заворотнюк срочно приехали к актрисе в больницу

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев и мать актрисы в субботу вечером срочно приехали к ней в больницу, сообщает «Пятый канал».
Взгляд.ру 18:24
Футбол

«Витесс» Слуцкого разгромно проиграл ПСВ в чемпионате Нидерландов

Ранее Слуцкий высказался о лидерстве «Витесса» в чемпионате Нидерландов по футболу.
RT на русском 16:43
Общество

В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, в каких случаях пенсия может прийти в меньшем размере, чем обычно, пишет "Российская газета".
Газета.Ru 08:26
Политика

В Крыму призвали Зеленского узаконить нынешние границы Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил Украине забыть про Крым и Донбасс и узаконить нынешние реальные границы украинского государства.
News.ru 03:52
Единоборства

Ковалёв за бой с Альваресом заработает $ 12 млн

Вчера, 13 сентября, стало известно, что чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв проведёт следующий поединок с чемпионом мира по версиям WBA Super и WBC в среднем весе Саулем Альваресом.
Чемпионат 03:14
Культура

Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»

Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Происшествия

Четыре человека насмерть отравились картофельным газом под Челябинском

В Челябинской области в подвале частного дома погибли четыре человека, в том числе ребенок.
РБК 15:15
Политика

Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем

РИА Новости 04:33
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Армия и оружие

NI назвал российское оружие, способное «покорить весь мир»

Российская торпеда "Шквал", способная развивать скорость до 370 км/ч, поразила экспертов американского издания NI, которые отметили ее особенные характеристики.
Газета.Ru 14:39
Наука

Человеческие тела двигаются после смерти

После смерти тело человека может двигаться в течение длительного времени.
MedikForum.ru 13:16
Шоу-бизнес

Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление

РИА Новости вчера в 18:44
Шоу-бизнес

Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости вчера в 20:53
Космос

Учёные предложили протянуть космический лифт от Луны до Земли

Учёные из Кембриджского университета Великобритании и Колумбийского университета в Нью-Йорке предложили технологию строительства космического лифта от геостационарной орбиты Луны до геостационарной орбиты Земли.
REGNUM 15:54
Политика

В Министерстве внутренней безопасности США появилась свастика

Внутри министерства внутренней безопасности США неизвестные нарисовали свастику, хотя в министерстве нет и не может быть места символам ненависти, сообщил главный помощник замминистра Брайан Мерфи.
Вести.Ru 11:22
Происшествия

В Подмосковье электричка насмерть сбила двух человек

В Московской области в Мытищах в результате наезда электропоезда погибли два человека.
RT на русском 16:30
Футбол

Спартак — Урал 1:2

Московский "Спартак" и екатеринбургский "Урал" определились со стартовыми составами на матч девятого тура чемпионата России.
Газета.Ru 08:34
Космос

Черная дыра в центре нашей галактики становится все более голодной

Одна из гипотез о повышенной активности состоит в том, что звезда под названием S0-2 приблизилась к черной дыре летом 2018 года и запустила большое количество газа, которое достигло черной дыры в этом году.
ГЛАС.RU 12 сентября в 07:13
Происшествия

Один из создателей сериала «Убойная сила» погиб в ДТП под Петербургом

В Тосненском районе Ленинградской области в субботу, 14 сентября, случилось ДТП, в котором погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко.
Газета.Ru 18:19
Футбол

Уткин призвал освободить друга Кокорина и Мамаева из тюрьмы

Известный журналист Василий Уткин призвал освободить Виталия Протасовицкого друга Александра Кокорина и Павла Мамаева из тюрьмы.
Vprognoze.ru вчера в 09:12
Политика

Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден попросил предоставить ему убежище во Франции.
РБК 17:54
Политика

Путин поручил ФСБ проверить сохранность Байкала

Президент РФ Владимир Путин поручил ФСБ, МВД и Генпрокуратуре оценить работу чиновников, связаных с защитой экологии Байкала.
VSE42.RU вчера в 11:56
Транспорт

Медведев утвердил параметры платного участка ЦКАД

Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) от пересечения с федеральной трассой М-10 «Россия» до пересечения с дорогой федерального значения А-130 Москва – Малоярославец станет платным.
Ведомости вчера в 13:28
Политика

Угроза потери транзита газа привела к бардаку в «Нафтогазе»

По словам Журавко, в компании надеются на помощь Европы в вопросе продления транзита газа через Украину.
News.ru вчера в 00:06
Общество

Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства

Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru вчера в 03:40
Политика

Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского

РИА Новости 12 сентября в 14:49
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку

Певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки).
News.ru 15:24
Политика

Правительство признало невозможным отмену восьмичасового рабочего дня

Чуйченко отметил, что восьмичасовой рабочий день и его регулирование относится к Трудовому кодексу.
Мой Брянск 12 сентября в 23:29
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Станислав Садальский
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, блогер, журналист. Заслуженный артист РСФСР. Народный артист Грузии, Народный артист Чувашской Республики.
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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