Будьте в Плюсе

Star gazete: доход России от поставок нефти и газа разрушил санкционные планы ЕС

План по сокрушению российской экономики путем отказа от импорта нефти и газа из России потерпел поражение, так как Москва получает высокий доход с продажи ископаемого топлива, пишет турецкое издание Star gazete.
РИА Новости
"Планы Запада поставить Россию в затруднительное положение с помощью санкций рухнули под весом российских доходов от продажи нефти и природного газа", — говорится в статье.
РИА Новости
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву.
РИА Новости
Согласно докладу CREA, за первые сто дней военного конфликта 61% российского экспорта ископаемого топлива на сумму около 60 миллиардов долларов пришелся на ЕС.
ИноСМИ

Подробнее о событии

В Турции заявили, что план ЕС «наказать Россию» потерпел крах
Вестник Кавказа09:42
Star gazete: доход России от поставок нефти и газа разрушил санкционные планы ЕС
РИА Новости09:36
План относительно нефти и природного газа рухнул! Невероятная цифра!
ИноСМИ07:31
Показать все источники

Интересное

ТАСС: ФСБ задержала жительницу Москвы по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Москвы по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Lenta.ru09:34

Президент Украины Зеленский признал, что время играет на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о преимуществе России, признав, что время играет на нее, а не на Киев.
Lenta.ru06:02

Си Цзиньпин разрешил армии Китая невоенные операции

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал свод положений о действиях Народно-освободительной армии Китая (НОАК) невоенного характера, сообщает Xinhua.
РБК09:35

«Газпром» ограничит прокачку по «Северному потоку» из-за задержки ремонта оборудования

«Газпром» предупредил, что из-за несвоевременного возврата из ремонта немецкой компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов на компрессорной станции «Портовая» может быть использовано только три агрегата.
Коммерсантъ07:09

Глава Запорожской области Старух заявил об угрозе экологической катастрофы в регионе

Из-за остановки работы железорудного комбината региону грозит экологическая катастрофа, в случае прекращения откачки воды на заводе практически все водные ресурсы в Запорожской и Херсонской областях станут непригодными для использования.
Lenta.ru09:28

Басурин: ДНР ждет от российских военных более активного использования ракет и артиллерии

Накануне глава ДНР Денис Пушилин запросил у России военную помощь после самого интенсивного с 2015 года артиллерийского обстрела республики со стороны Украины.
РИА Новости06:50

Daily Express: Макрон предал Украину, нарастив импорт российского газа

Франция нарастила закупки российского газа, несмотря на договоренность между странами Европейского союза уменьшить импорт топлива, а в будущем полностью отказаться от него.
Газета.Ru08:07

ЦБ предложил дать россиянам возможность устанавливать самоограничения на выдачу кредитов

Предполагается, что банки и микрофинансовые организации перед выдачей кредитов должны будут проверять наличие самоограничений заемщика, отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
РИА Новости07:19

Брянский губернатор Богомаз: число пострадавших при обстреле Займища возросло до шести

Число пострадавших при обстреле села Займище городского округа Клинцы в Брянской области увеличилось до шести.
Lenta.ru08:45

Президент Вучич: Сербия с ноября из-за санкций ЕС не сможет импортировать нефть из России

Сербия из-за нового пакета санкций Евросоюза не сможет импортировать российскую нефть, которую доставляют танкерами в Хорватию и затем направляют по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) на переработку, заявил президент страны Александр Вучич.
РИА Новости06:32