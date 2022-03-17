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Старейший банк США Bank of New York Mellon приостановил инвестиции в ценные бумаги РФ

Старейший американский банк Bank of New York Mellon принял решение приостановить инвестиции в российские ценные бумаги из-за ситуации вокруг Украины.
Lenta.ru
Отказ от российских ценных бумаг приведет к сокращению доходов банка на 100 миллионов долларов в первом квартале 2022 года.
Lenta.ru
Отмечается, что BNY Mellon пожертвует миллион долларов на гуманитарную помощь украинским беженцам.
Lenta.ru
По данным агентства Блумберг, Goldman Sachs продолжит торговлю корпоративными облигациями, связанными с Россией.
РИА Новости

Подробнее о событии

Старейший американский банк BNY Mellon приостановил инвестиции в ценные бумаги России
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