Общество
ИнтерфаксСтарейший туроператор мира Thomas Cook объявил о ликвидации
В России Thomas Cook с 2011 года владеет туроператором "Интурист", а в 2019 году объявил о сделке по покупке туроператора "Библио-Глобус". Компания Thomas Cook была основана в 1841 году предпринимателем Томасом Куком, которого называют изобретателем организованного туризма.
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Происшествия
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где расположены дипмиссии
Две ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения, передает в ночь на вторник телеканал Sky News Arabia.
РИА Новости 17:36
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Наука
Ученые доказали, что котята привязываются к хозяевам, как собаки
Ученые из Университета штата Орегон под руководством Кристин Витале установили, что котята в такой же степени способны привязываться к своим хозяевам, как собаки.
Инфо24 15:26
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv 07:42
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 16:45
Политика
Трамп отреагировал на скандал вокруг его разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп отреагировал на скандал вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 11:27
Гаджеты
Microsoft бесплатно обновит систему безопасности Windows 7
Компания Microsoft обещает бесплатно обновить систему безопасности для Windows 7 перед выборами президента США 2020 года, чтобы избежать внешнего вмешательства.
Вести.Ru 20 сентября в 21:51
Политика
Политолог оценил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 16:53
Происшествия
В Петербурге пассажир погиб под поездом метрополитена
Российская газета 17:41
Армия и оружие
В ЛНР призвали жителей Донбасса не допускать размещения техники ВСУ
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики призывает жителей подконтрольных Киеву территорий не допускать размещения техники украинских силовиков в жилых районах, заявил в понедельник на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
РИА Новости 07:37
Общество
В Гидрометцентре пообещали подобие бабьего лета в октябре
«В сентябре бабьего лета не будет, а дальше с повышенной вероятностью можно ожидать, что температура, близкая к 15 градусам, будет в октябре», — сказал Вильфанд.
РБК 08:51
Происшествия
Хакер из России признал свою вину в крупнейшей краже данных
Российский хакер Андрей Тюрин признался в краже данных более чем 80 млн данных клиентов американского банка JPMorgan Chase & Co. и других компаний, сообщил Bloomberg.
Коммерсантъ 18:18
Наука
Самый мощный квантовый компьютер создали в Google
Газета.Ru 10:57
Происшествия
На борту летевшего из Самары в Москву самолета произошла драка
Драка между пассажиром и членами экипажа произошла на борту самолета, выполняющего рейс из Самары в московский аэропорт Шереметьево.
РБК 15:23
Политика
На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее
Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи.
Газета.Ru 16:52
Кино
«Игра престолов» получила 12 премий «Эмми»
В понедельник, 23 сентября, стало известно, что на 71-й церемонии «Эмми» сериал «Игра престолов» получил 12 премий при рекордных 32 номинациях.
Форпост Северо-Запад 04:44
Шоу-бизнес
Болеющая Полина Гагарина оказалась под капельницей
Известная певица Полина Гагарина рассказала своим подписчикам в Instagram, что ее положили под капельницу.
Экономика сегодня вчера в 10:38
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Волейбол
Сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ
Сборная России во второй раз подряд вылетела на стадии четвертьфинала, пытаясь отстоять титул чемпиона континента, и не смогла сделать победный хет-трик в текущем сезоне после побед в Лиге наций и олимпийском отборочном турнире.
RT на русском 17:42
Общество
Астрономическая осень. Что означает осеннее равноденствие
День весеннего равноденствия (хару-но хиган сюмбун-но хи) и День осеннего равноденствия (аки-но хиган сюбун-но хи) связаны с поминанием ушедших предков, в это время принято посещать могилы усопших родственников.
ТАСС 03:20
Культура
Соловьев рассказал об эмоциональных съемках своей телепрограммы
Российский телеведущий Владимир Соловьев рассказал об эмоциональных съемках передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", где гости программы довели журналиста своим "либеральным бредом".
Народные новости 18:24
Экономика
В Приамурье планируют вернуть региональную доплату к пенсиям
Бюджет Приамурья сохранит социальную направленность — на реализацию мероприятий государственных программ, входящих в социальный блок, запланировано 54% расходов областного бюджета или 33,3 миллиарда рублей.
ИА Порт Амур 05:38
Экономика
Чем дольше живем - тем дальше пенсия: В Молдове возраст выхода на заслуженный отдых увеличен
Согласно законодательству, с 1 июля 2017 года предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста и увеличение трудового стажа, необходимого для получения пенсий.
КП - Молдова вчера в 18:00
Происшествия
Ликвидирован пожар на плавбазе в Сахалинской области
Пожар ликвидирован экипажем на плавбазе «Петр Житников» в Сахалинской области. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
REGNUM 16:58
Происшествия
В Таджикистане ранили двух российских военных
BFM.ru 21 сентября в 11:02
Космос
Крупный астероид размером с три пирамиды Хеопса приблизился к Земле
Центр исследования околоземных объектов NASA сообщил о приближении к земной орбите крупного астероида, который размерами сравним с двумя-тремя пирамидами Хеопса.
Народные новости 15:18