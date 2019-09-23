Общество
КоммерсантъСтарейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
21 тыс. сотрудников в 16 странах, включая 9 тыс. в Великобритании, останутся без работы. В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
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Политика
Соловьев раскричался из-за «либерального бреда» о России
Телеведущий Владимир Соловьев раскричался в эфире канала «Россия 1» из-за «либерального бреда» об истории России.
Lenta.ru 21:33
Общество
Россияне переплатили за вывоз мусора 700 млн рублей
После начала "мусорной" реформы около 1,6 млн россиян обратились за перерасчетом платы по обращению с отходами.
Piter.tv 02:31
Политика
Песков попросил доверять словам Путина об амнистии капитала
Предприниматели могут доверять обещаниям президента России Владимира Путина, касающимся амнистии капитала.
REGNUM 07:37
Интернет
Названы самые распространенные и небезопасные пароли
Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей вчера в 03:21
Экономика
Путин поручил узаконить ипотеку под два процента годовых
Изменения в российское законодательство, предусматривающие субсидирование процентной ставки по ипотеке на Дальнем Востоке до 2 процентов годовых, должны быть внесены до 15 декабря 2019 года.
Lenta.ru 03:57
Хоккей
Хоккейный ЦСКА по буллитам обыграл СКА в матче КХЛ
Красная весна 16:27
Политика
Зеленский убрал ответственных по делам крымских татар
Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал институт уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной рады Мустафу Джемилева.
Obzor.io 06:49
Хоккей
Открытие барнаульской «Титов-Арены» переносится
Как сообщила пресс-служба ХК «Динамо-Алтай», открытие обновлённого дворца спорта после глубокой реконструкции переносится по техническим причинам.
Алтайская правда 11:30
Кино
Вышел тизер нового фильма Быкова «Сторож»
В сети появился тизер фильма Юрия Быкова «Сторож». Проморолик опубликован на YouTube-канале «КиноПоиск HD» в понедельник, 23 сентября.
Lenta.ru 09:41
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Политика
Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ
Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии.
РИА Новости 11:38
Происшествия
С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек
Российская газета 20:39
Общество
В России создали искусственное мясо
BFM.ru 05:37
Экономика
Транспортные госсубсидии распределят по-новому
Транспортные госсубсидии распределят по-новому Правительство изменило правила распределения одной из самых популярных мер господдержки среди промышленников — компенсации транспортных затрат при экспорте.
Коммерсантъ 18:07
Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru вчера в 11:21
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках
В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.
Российская газета 21:40
Спорт
В Астрахани прошёл «Цифровой забег»
В субботу, 21 сентября, в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации» в регионах «четвёртой волны» отключения аналогового телевидения прошли «Цифровые забеги».
Астрахань 24 03:34
Авто
На какой пробег рассчитаны современные двигатели, раскрыли эксперты
Автомобильные специалисты рассказали СМИ, на какой пробег рассчитаны современные двигатели, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:55
Политика
На Украине хотят провести переговоры с Россией по морской границе
Украинское госучреждение "Госгидрография" предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 22:01
Общество
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости 08:23
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Футбол
Севилья — Реал 0:1
Тренерские штабы «Севильи» и «Реала» назвали стартовые составы на матч 5-го тура чемпионата Испании.
Матч ТВ вчера в 14:00
Космос
В NASA заключили контракт на строительство 12 кораблей на Луну
В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключили контракт с корпорацией Lockheed Martin на строительство 12 кораблей для полетов на Луну.
РЕН ТВ 21:44
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 16:45