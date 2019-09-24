Общество
КоммерсантъСтарейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
21 тыс. сотрудников в 16 странах, включая 9 тыс. в Великобритании, останутся без работы. В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
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Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Политика
В партии Зеленского заявили о разных ценностях Украины и Европы
Ранее ещё один высокопоставленный член президентской партии — Богдан Яременко — заявил, что в ближайшие пять-десять лет Украине не стоит ждать приглашения в ЕС, в связи с чем Киеву стоит подумать о нормализации жизни в собственной стране.
RT на русском вчера в 06:23
Происшествия
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где расположены дипмиссии
Две ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения, передает в ночь на вторник телеканал Sky News Arabia.
РИА Новости 17:36
Происшествия
На борту летевшего из Самары в Москву самолета произошла драка
Драка между пассажиром и членами экипажа произошла на борту самолета, выполняющего рейс из Самары в московский аэропорт Шереметьево.
РБК 15:23
Здоровье
В пищевом пальмовом масле нашли опаснейший яд
Массовое использование технического пальмового масла в продуктах питания Федоров называет «пищевым терроризмом» и «геноцидом российского народа».
Московский Комсомолец 12:21
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 16:45
Единоборства
Главный бой турнира UFC в Мехико закончился беспорядками
Зрители турнира UFC в Мехико закидали бойцов мусором и бутылками из-за быстрого финала боя.
ИнфоСМИ вчера в 03:28
Происшествия
В Петербурге пассажир погиб под поездом метрополитена
Российская газета 17:41
Футбол
Глушаков отреагировал на лайк Цорна под сравнением Кононова с Кличко
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал реакцию генерального директора «Спартака» Томаса Цорна на комментарий, в котором главного тренера москвичей Олега Кононова сравнили с бывшим чемпионом мира по боксу Виталием Кличко.
Sportbox.RU 12:13
Космос
Обнаружены «врата» для комет, входящих во внутреннюю Солнечную систему
В результате ученым удалось обнаружить «врата» для комет, которые входят в Солнечную систему.
Территория новостей 02:31
Кино
«Игра престолов» завоевала «Эмми» как лучший драматический сериал
Лучшим драматическим сериалом по версии премии «Эмми» стала «Игра престолов».
Росбалт вчера в 23:59
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Спорт
IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК 11:56
Экономика
ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов
Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Хоккей
Ульяну Тригубчак обвинили в измене родному клубу
Чемпионат 13:45
Армия и оружие
В ЛНР призвали жителей Донбасса не допускать размещения техники ВСУ
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики призывает жителей подконтрольных Киеву территорий не допускать размещения техники украинских силовиков в жилых районах, заявил в понедельник на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
РИА Новости 07:37
Культура
«Врезал так, что все завибрировало»: Соловьев разбушевался в прямом эфире
Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости 18:22
Экономика
Белоруссия возьмет кредит у Китая и расплатится с Россией
Кредитная история Ежегодные платежи в пользу Российской Федерации с учетом обслуживания кредитов составляют сумму, близкую к миллиарду долларов США, признаются в минфине Белоруссии.
Газета.Ru 01:39
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у Камчатки
RT на русском 19:20
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Общество
Прокуратура предотвратила незаконную продажу леса в Иркутской области
Прокуратура Иркутской области предотвратила незаконную продажу леса предпринимателям, передает ОТР.
Общественное телевидение России 06:33
Кино
Появился новый тизер полнометражного продолжения «Во все тяжкие»
Фильм Netflix о Джесси Пинкмане в исполнении Аарона Пола увидит свет 11 октября.
Пятый канал 05:53
Экономика
Эксперты предрекают досрочный уход канцлеру ФРГ Ангеле Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель, возможно, покинет свой пост досрочно, говорят эксперты.
Газета.Ru 15:30
Происшествия
По подозрению в убийстве девушки в Саратове задержан ее друг детства
В Саратове Ленинский суд города на два месяца арестовал 18-летнего студента, которого подозревают в зверском убийстве своей подруги детства, которая жила с ним в одном подъезде.
Регион online вчера в 10:19
Интернет
Названы самые распространенные и небезопасные пароли
Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей вчера в 03:21
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи постриглась и сменила имидж
Моника Беллуччи на показе Dolce & Gabbana доказала, что еще способна всех удивить. Смена имиджа, безусловно, пошла на пользу актрисе.
Wday.ru 06:03