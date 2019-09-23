Общество
ДождьСтарейшая в мире туристическая компания Thomas Cook прекратила работу
Thomas Cook — старейшая в мире туристическая компания, она была основана в 1841 году Томасом Куком, который считается изобретателем организованного туризма.
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Шоу-бизнес
Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
Lenta.ru вчера в 22:30
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Кино
«Игра Престолов» и «Чернобыль» получили «Эмми»
Lenta.ru 00:13
Политика
Путин рассказал о последствиях попыток вмешательства в дела стран
Президент России Владимир Путин рассказал, к чему приводит внешнее вмешательство в политическую и общественную жизнь других стран.
RT на русском 03:27
Происшествия
В Польше произошла утечка нефти из трубопровода «Дружба»
Утечка нефти из польского участка трубопровода "Дружба" произошла в районе города Воломин в Мазовецком воеводстве республики.
ТАСС 03:26
Происшествия
ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса
Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.
Ведомости вчера в 17:13
Происшествия
Экс-губернатор Курской области просит возбудить дело против КВНщика
Федеральный чиновник обратился в СК РФ с требованием возбудить уголовное дело против комика, которые пародирует манеру его общения, в этом сенатор увидел нарушение неприкосновенности частной жизни.
Московский Комсомолец вчера в 17:04
Экономика
Путин поручил дать преференции авиакомпаниям с доступными ценами в ДФО
Глава государства поручил правительству до 1 марта 2020 года принять меры, направленные на предоставление авиакомпаниям, осуществляющим региональные авиаперевозки пассажиров по доступным ценам внутри Дальневосточного федерального округа, доступа к международным воздушным перевозкам пассажиров.
Российская газета 04:17
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Космос
Решено создать вместо двух версий корабля «Орел» одну универсальную
Взгляд.ру вчера в 20:40
Спорт
WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запустило процедуру лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу, сообщает Рейтер.
РИА Новости 05:09
Здоровье
Эксперты объяснили, почему полезно есть виноградные косточки
UfaTime.ru 21 сентября в 07:04
Армия и оружие
В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море
Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости 04:13
Экономика
ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
Политика
Путин назвал борьбу с раком ключевым направлением в здравоохранении
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Второго международного форума онкологии и радиологии, отметив, что борьба с онкологическими заболеваниями является ключевым направлением в развитии здравоохранения РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 02:42
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Общество
Синоптики заявили, что бабьего лета в Москве не будет
В Москве наступила астрономическая осень, поэтому бабьего лета ожидать не стоит, сообщила РИА Новости сотрудник столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
РИА Новости 03:39
Политика
В Киеве пообещали не допустить потери территорий Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и нынешняя украинская власть никогда не пойдут на федерализацию страны и потерю территорий, заявил помощник главы государства Андрей Ермак.
Известия 02:43
Космос
Скончался первый немецкий космонавт Зигмунд Йен
Ридус вчера в 15:31
Политика
В кабмине назвали преждевременным заявление о сокращении госслужащих
Заявление Минфина России о сокращении численности госслужащих преждевременно, правительство не принимало окончательного решения.
RT на русском 04:51
Энергетика
На восстановление НПЗ Саудовской Аравии потребуются месяцы
Восстановление добычи нефти в прежнем объеме возможно уже в ближайший месяц, но для полноценного ремонта в настоящий момент в Саудовской Аравии отсутствуют все необходимые детали.
REGNUM вчера в 21:36
Происшествия
Экс-футболисты сборной России просят суд объединить свои иски к МВД
Бывшие футболисты сборной России по футболу просят суд объединить свои гражданские иски к МВД с солидарным требованием взыскать с министерства около 260 миллионов рублей за некачественное расследование по делу о мошенничестве в банке "Замоскворецкий", передает корреспондент РАПСИ из зала Замоскворецкого суда Москвы.
РАПСИ 04:33
Технологии
Калужане выбирают новый логотип для аэропорта
Сегодня, 23-го сентября, началось общественное голосование за новый логотип калужского аэропорта.
Kaluga-poisk.ru 03:17
Политика
Зеленский подписал закон об импичменте президента
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об импичменте главы государства.
Газета.Ru 04:41
Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета вчера в 05:03
Армия и оружие
Россия сделала из советских артустановок высокоточное оружие
Московский Комсомолец 02:18
Гаджеты
Опубликованы результаты тестов процессора AMD Ryzen 5 3500X
Процессор AMD Ryzen 5 3500X прошел первый тест на производительность. Результаты проверки опубликованы в Сети.
Территория новостей вчера в 09:01
Политика
В Челябинской области двух министров отправили в отставку
В Челябинской области после инаугурации Алексея Текслера началась перезагрузка правительства региона.
ФедералПресс 01:03
Космос
Редкое видео солнечного затмения на Юпитере снял аппарат NASA
LentaChel.ru 20 сентября в 11:05
Армия и оружие
В ФСБ отметили причастность спецслужб США к переброске ИГ в Афганистан
По словам руководителя 5-й службы ФСБ Сергея Беседы, поступают данные о причастности спецслужб США «к доставке ИГИЛ в северные районы Афганистана в целях дестабилизации ситуации на южных границах СНГ, а в перспективе — и в странах Центральной Азии».
RT на русском 04:34