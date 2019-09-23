Общество

ДождьДождьСтарейшая в мире туристическая компания Thomas Cook прекратила работу

Thomas Cook — старейшая в мире туристическая компания, она была основана в 1841 году Томасом Куком, который считается изобретателем организованного туризма.
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