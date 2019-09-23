Общество

КоммерсантъКоммерсантъСтарейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

21 тыс. сотрудников в 16 странах, включая 9 тыс. в Великобритании, останутся без работы. В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
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Нет за границей «конторы Кука»: обанкротился туроператор с 200-летней историей

Вести.Ru13:16

Главные новости к утру 23 сентября

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Крушение гиганта. Последствия банкротства Thomas Cook для туристов и туризма

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Банкротство Thomas Cook нанесло удар туриндустрии

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Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о ликвидации

Интерфакс00:58

Старейшая в мире туристическая компания – Thomas Cook – объявила о ликвидации

Эхо Москвы11:06

Старейшая в мире британская туркомпания Thomas Cook объявила о ликвидации

РИА Новостивчера в 21:29
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Экономика

Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
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