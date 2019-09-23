Общество
КоммерсантъСтарейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
21 тыс. сотрудников в 16 странах, включая 9 тыс. в Великобритании, останутся без работы. В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
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Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости 12:52
Армия и оружие
В России приступили к разработкам истребителей шестого поколения
В России приступили к созданию шестого поколения истребителей.
Газета.Ru 05:05
Политика
Украина закрыла пункт пропуска на границе с Крымом для автотранспорта
Украина закрывает пограничный пункт пропуска «Каланчак» для автомобилей.
Новый День 00:42
Гаджеты
Haval и Xiaomi заключили партнерство в РФ
Haval и Xiaomi сходятся во взглядах по многим идейным вопросам, и наши отношения будут построены на взаимовыгодной основе с высокой степенью доверия.
ГЛАС.RU 09:57
Политика
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Армия и оружие
Украинский генерал увидел признаки окончания войны в Донбассе
Экс-представитель миссии Украины при НАТО генерал-майор Пётр Гаращук считает, что обмен пленными между Москвой и Киевом, а также «осторожные заявления» российского лидера Владимира Путина могут говорить о готовности Кремля к окончанию конфликта в Донбассе.
News.ru вчера в 07:57
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
Редакция Ura.ru сообщила, что в Екатеринбурге пропал журналист издания Александр Поздеев.
РИА Новости 12:08
Политика
Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что Трамп не давил на Зеленского, сам президент США тоже заявил, что история сфабрикована.
РИА Новости 11:13
Общество
Гидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России
По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.
REGNUM 02:40
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Происшествия
Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.
RT на русском 13:09
Здоровье
Американку с врожденной маской Бэтмена вылечат в России
Телеканал 360° 11:21
Политика
Зеленский убрал ответственных по делам крымских татар
Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал институт уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной рады Мустафу Джемилева.
Obzor.io 06:49
Происшествия
Тягач столкнулся с самолетом в Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево столкнулся тягач с контейнерными телегами с самолетом казахстанской авиакомпании Air Astana.
Газета.Ru 13:31
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Экономика
Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
RT на русском 03:40
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Политика
На Украине призвали к переговорам по морской границе с Россией
Украинское государственное учреждение Госгидрография предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между двумя странами.
RT на русском 13:33
Путешествия
Три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково
Европейские лоукостеры Ryanair, EasyJet и Wizz Air подали заявки на полеты из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, сообщил РБК гендиректор «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС; оператор аэропорта) Леонид Сергеев.
Коммерсантъ 13:17
Экономика
ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов
Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Технологии
В Google Play появилась платная подписка на игры и приложения
Huawei: наш новый флагманский смартфон выйдет без сервисов Google читайте также Игры и приложения, доступные в рамках Google Play, помечаются специальным разноцветным значком.
Вести.Хайтек 14:32
Политика
Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ
О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.
Российская газета 12:56
Кино
«Игра престолов» в четвертый раз получила премию «Эмми»
Последний сезон знаменитого сериала канала HBO "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года.
Народные новости 00:56
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.
Ugpressa.ru 21 сентября в 15:58
Экономика
Под Воронежем построят завод по производству семян за 2,3 млрд рублей
Французская Euralis Semences Group построит на территории опережающего социально-экономического развития "Павловск" в Воронежской области завод по производству семян с объемом инвестиций свыше 2,3 миллиарда рублей, сообщает областное правительство.
РИА Новости 07:41