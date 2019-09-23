Общество

Газета.RuГазета.RuСтарейший туроператор мира Thomas Cook объявил о прекращении работы

Ранее сообщалось, что старейший в мире туроператор Thomas Cook сокращает 2500 сотрудников и закрывает почти 200 офисов.
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Ликвидация туроператора Thomas Cook. Что важно знать

РБК06:41

В МИД Британии прокомментировали ситуацию с туркомпанией Thomas Cook

REGNUMвчера в 11:06

Старейшая туристическая компания Томас Кук объявила о прекращении своей деятельности

Эхо Москвы07:09

Главные новости к утру 23 сентября

Коммерсантъ00:00

Старейшая в мире британская туркомпания Thomas Cook объявила о ликвидации

РИА Новостивчера в 21:29

Thomas Cook на момент остановки отправил на отдых 600 тыс. клиентов, большинство – в Грецию

Интерфакс08:12

МИД Британии подключится к ситуации с туркомпанией Thomas Cook

RT на русскомвчера в 10:28
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 08:26, Вашингтон
Происшествия

После изнасилования волейболистки в Анапе наказали 11 полицейских

Позже один из подозреваемых в сексе с 17-летней волейболисткой на пляже в Анапе стал отрицать причастность полицейских к изнасилованию.
Кубань 24 06:53
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с "360" заявил, что бабье лето может наступить в октябре.
РИА Новости 06:11
Происшествия

СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

В 2019 году, указывает СК, была получена дополнительная информация об обстоятельствах убийства Круга, следствие было возобновлено.
RT на русском 04:12
Культура

Памятник Дмитрию Хворостовскому установили в Красноярске

Как уже сообщало ИА REGNUM, всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский — уроженец Красноярска, почётный гражданин Красноярского края.
REGNUM 02:58
Политика

Медведев одобрил ратификацию Парижского соглашения по климату

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о ратификации Парижского климатического соглашения.
Коммерсантъ 07:27
Шоу-бизнес

Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк

Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Происшествия

Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ

В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Общество

Астрономическая осень. Что означает осеннее равноденствие

День весеннего равноденствия (хару-но хиган сюмбун-но хи) и День осеннего равноденствия (аки-но хиган сюбун-но хи) связаны с поминанием ушедших предков, в это время принято посещать могилы усопших родственников.
ТАСС 03:20
Происшествия

В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину

В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Шоу-бизнес

Полина Гагарина рассказала, что ее положили под капельницу

На опубликованном в «историях» видео Гагарина показала руку, которая подключена к капельнице.
Мойка78 вчера в 10:38
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова трогательно поздравила дочь с 14-летием

23 сентября единственная дочь балерины Анастасии Волочковой отмечает свой 14-й день рождения.
Летидор 08:16
Экономика

ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов

Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
Футбол

Московское «Динамо» не будет увольнять главного тренера

Сегодня футбольный клуб выпустил официальное заявление, в котором развеял слухи и домыслы вокруг руководства команды.
Говорит Москва 07:49
ЖКХ

В Москве началась подача тепла в жилые дома

Известия 07:26
Происшествия

Горничную российского чиновника заподозрили в краже драгоценностей на 10 млн рублей

Советника главы Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды («ВНИИ Экология») Сергея Кретова обокрали на 10 млн рублей, в преступлении заподозрили его горничную, пишут СМИ.
Взгляд.ру 07:57
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером

Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° 20 сентября в 14:46
Спорт

WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу

"Исполкому было сообщено, что дальнейшее расследование несоответствий в данных московской лаборатории привело к тому, что 17 сентября 2019 года WADA открыло официальную процедуру несоответствия РУСАДА требованиям (всемирного антидопингового кодекса)", - говорится в заявлении WADA, которое цитирует Рейтер.
РИА Новости 05:09
Кино

В США вручили телепремию «Эмми»

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Экономика

Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года

Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Единоборства

Тони Фергюсон вызывает Хабиба Нурмагомедова на бой

Фергюсон требует, чтобы Уайт организовал бой с Хабибом 14-го декабря в рамках турнира UFC 245 в Лас-Вегасе.
ODDS.ru 01:46
Наука

Компания Google создала самый мощный компьютер в мире

Представители компании Google сообщили о создании самого мощного квантового компьютера в мире – он способен всего за несколько минут произвести расчеты, на которые его предшественнику потребовались бы тысячи лет.
NewInform 21 сентября в 07:56
Здоровье

Названы способы отличить рак желудка от гастрита или язвы

Итальянские врачи назвали способы, позволяющие отличить рак желудка от язвы или гастрита.
ГлобалМСК.ру вчера в 01:05
Политика

Глава МИД Украины: Зеленский везет Трампу «целый список проблем»

Пристайко подчеркнул, что есть «целый список проблем», который украинская сторона планирует обсудить с президентом США.
REGNUM 07:04
Политика

Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru вчера в 19:54
Политика

Зеленский призвал украинцев поучаствовать во флешмобе против коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к «масштабному флешмобу», предложив сообщать о любых проявлениях коррупции на горячую линию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
RT на русском 06:51
Политика

Песков попросил доверять словам Путина об амнистии капитала

Предприниматели могут доверять обещаниям президента России Владимира Путина, касающимся амнистии капитала.
REGNUM 07:37
Общество

Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч

Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru вчера в 11:29
Экономика

К системе переводов Сбербанка подключились банки из Таджикистана

Три банка Таджикистана уже присоединились к системе мгновенных переводов Сбербанка по номеру мобильного телефона, а еще один подключится в октябре, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
РБК 08:12
Кино

Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды

На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Экономика

Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета

В разговоре с президентом председатель правительства обратил внимание на то, что в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов основная статья расходов относится к социальной сфере.
РБК 08:00
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