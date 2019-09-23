Общество

КоммерсантъКоммерсантъСтарейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

21 тыс. сотрудников в 16 странах, включая 9 тыс. в Великобритании, останутся без работы. В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
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Старейшая в мире туристическая компания – Thomas Cook – объявила о ликвидации

Эхо Москвы11:06

Сотни тысяч туристов по всему миру столкнулись с последствиями краха Thomas Cook

Интерфакс12:20

Ликвидация туроператора Thomas Cook. Что важно знать

РБК06:41

Крушение гиганта. Последствия банкротства Thomas Cook для туристов и туризма

ТАСС07:20

Thomas Cook было не спасти. Британский политолог рассказал о судьбе тысяч застрявших туристов

Телеканал 360°12:50

Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

Коммерсантъвчера в 22:27

Старейшая в мире британская туркомпания Thomas Cook объявила о ликвидации

РИА Новостивчера в 21:29
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Украинское государственное учреждение Госгидрография предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между двумя странами.
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Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований проанализировала работы кандидатов в члены-корреспонденты и академики и нашла в них нарушения.
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Главный бой на UFC Fight Night 159 остановили из-за тычка в глаз

Бой между мексиканцем Яиром Родригесом и американцем Джереми Стивенсом возглавил шоу UFC Fight Night 159 в Мехико.
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«Игра престолов» в четвертый раз получила премию «Эмми»

Последний сезон знаменитого сериала канала HBO "Игра престолов" завоевал награду телеакадемии США "Эмми", вновь став "лучшим драматическим сериалом" года.
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Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру

РИА Новости 08:23
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Тягач столкнулся с самолетом в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево столкнулся тягач с контейнерными телегами с самолетом казахстанской авиакомпании Air Astana.
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Умер актер «Убить Билла 2» Сид Хэйг

В США 21 сентября умер актер и кинопродюсер Сид Хэйг. Об этом сообщила супруга 80-летнего кинематографиста.
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На текущем чемпионате Европы Россия пока не проиграла ни одного матча: на счету сборной пять побед в рамках группового этапа и одна — в плей-офф.
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В ОКР предупредили об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

"В противном случае наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия олимпийской команды России в Играх в Токио в следующем году".
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Компания Suzuki планирует реализовать в России 1200 внедорожников Suzuki Jimny до апреля 2020 года.
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Шпиона Смоленкова объявили в розыск

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54-летняя итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на публике в откровенном костюме.
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Китай назвал С-500 самой совершенной ПВО в мире

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