Общество

КоммерсантъКоммерсантъСтарейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

21 тыс. сотрудников в 16 странах, включая 9 тыс. в Великобритании, останутся без работы. В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
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