Общество

КоммерсантъКоммерсантъСтарейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

21 тыс. сотрудников в 16 странах, включая 9 тыс. в Великобритании, останутся без работы. В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
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Старейшая в мире туристическая компания – Thomas Cook – объявила о ликвидации

Эхо Москвы11:06

Ликвидация туроператора Thomas Cook. Что важно знать

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Крушение гиганта. Последствия банкротства Thomas Cook для туристов и туризма

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Как обанкротилась старейшая в мире туристическая компания Thomas Cook

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Старейшая в мире британская туркомпания Thomas Cook объявила о ликвидации

РИА Новостивчера в 21:29
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