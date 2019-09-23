Общество
Газета.RuСтарейший туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Старейшая в мире британская туристическая компания Thomas Cook объявила о ликвидации. Все поездки и рейсы туроператора отменены, точки продаж путевок закрыты, говорится в заявлении компании.
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Происшествия
В Тюмени разгорелся скандал из-за погибшего после ДТП
Как смогли выяснить «Известия», утром 22 сентября произошла путаница, которая привела к сомнениям у родственников в правдивости сообщений о смерти Юрия и к подозрениям в незаконном намерении врачей изъять органы на трансплантацию.
Известия 11:36
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Новый скандал возник в столице Италии, куда королевская семья отправилась для того, чтобы поздравить с бракосочетанием давнюю подругу Маркл - дизайнера Мишу Нону и её возлюбленного Майкла Хесса.
Дни24 21 сентября в 08:49
Политика
Москва ратифицировала Парижское соглашение по климату
Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент России Владимир Путин спустя три с половиной года после принятия соглашения решил его ратифицировать именно 23 сентября - в день саммита ООН по климату.
Газета.Ru 12:44
Футбол
Глушаков отреагировал на лайк Цорна под шуткой про Кононова
Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», отреагировал на лайк генерального директора красно-белых Томаса Цорна под шуткой про главного тренера команды Олега Кононова в социальных сетях.
RT на русском 12:21
Кино
Ксения Собчак сыграет в новом сериале Богомолова про маньяка
Константин Богомолов снимает его для видео-сервиса «Старт».
Говорит Москва 10:00
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A20s
Компания Samsung анонсировала новый смартфон Galaxy A20s, который пришел на смену Galaxy A20.
MobiDevices 12:24
Шоу-бизнес
Молодая возлюбленная «развела» Евгения Петросяна на полмиллиона рублей
Экспресс газета вчера в 07:27
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
Российская газета 02:23
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Политика
Порошенко заявил, что «формулы Штайнмайера» не существует
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что «формулы Штайнмайера», регулирующей проведение выборов в Донбассе, не существует.
ФАН вчера в 08:54
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь показала новую квартиру в Турции
Специально для подписчиков Дарья подробно рассказала на странице в социальной сети, каким образом ей удалось стать обладательницей ключей от престижного жилища и показала его изнутри.
StarHit.ru 21 сентября в 11:00
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru вчера в 11:21
Армия и оружие
В Совфеде оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море
Ранее генерал Бен Ходжес обвинил Россию в блокировке учений НАТО в Чёрном море.
RT на русском 03:27
Происшествия
Титов назвал изъятие ФСБ декларации угрозой амнистии капиталов
Прецедент с использованием сведений декларации об иностранных активах в уголовном деле против бизнесмена негативно повлияет в целом на процесс возврата капиталов в Россию, говорится в заявлении бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опубликованном на его сайте.
Ведомости 11:21
Общество
Росстат назвал средний возраст невест в России
Сегодня женщины все чаще выходят замуж в возрасте 25-34 лет, хотя несколько лет назад в брак наиболее часто вступали девушки в промежутке от 18 до 24 лет.
Российская газета 03:25
Путешествия
В Греции «застряли» 50 000 клиентов туроператора Thomas Cook
По информации греческого Министерства туризма, не менее 50 тыс. клиентов британского туристического оператора Thomas Cook «застряли» в Греции, 23 сентября передает агентство Reuters.
REGNUM 10:37
Общество
Гидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России
По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.
REGNUM 02:40
Космос
Ученые обнаружили признаки существования «кварковых» планет
Некоторые ученые предполагают, что существуют не только кварковые звезды, но и кварковые планеты Китайские астрономы предположили вероятность существования сверхплотностых планет, вращающихся на минимальном расстоянии вокруг звезд.
Аргументы и Факты 12:46
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Футбол
В футболе могут ввести замены для проверки игроков на сотрясение мозга
Футбольные правила могут подвергнуться изменениям: рассматривается вопрос о введении десятиминутных замен для проверки футболистов на сотрясение мозга.
Нева Спорт 12:22
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 08:51
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости вчера в 20:49
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
24-летняя девушка родила в индийском штате Раджастхан девочку с четырьмя ногами и тремя руками. О редком случае написали в издании Mirror.
РЕН ТВ 21 сентября в 19:19
Кино
Сериал «Игра престолов» получил премию «Эмми»
Награду телеакадемии США «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал года» получил последний сезон известного телесериала «Игра престолов».
Красная весна 02:10