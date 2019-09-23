Общество
RT на русскомСитуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
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Энергетика
России предрекли глобальное лидерство на мировом газовом рынке
В американском Центре стратегических и международных исследований (CSIS) заявили, что Россия, США и Катар через 10 лет станут лидерами на мировом газовом рынке.
Газета.Ru 06:55
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru вчера в 11:21
Космос
Невероятные кадры: ESA опубликовало детальное фото Марса
23.09.2019 Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало новое фото Марса, полученное во время миссии орбитального зонда Mars Express.
Портал Поиск 09:13
Политика
Двоих человек задержали у «Зоны 51» в США
Два человека были задержаны сотрудниками полиции недалеко от секретной военной базы США «Зона 51», расположенной в американском штате Невада.
iReactor 20 сентября в 17:21
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках в обнажённом виде
На экранах актриса появится в полностью обнаженном виде. Она рассказала, как в действительности проходили съёмки всех откровенных кадров.
OAnews вчера в 13:41
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Спорт
Сборная России завоевала золото в ЧМ по художественной гимнастике
В Баку финишировал чемпионат мира по художественной гимнастике, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 18:50
Шоу-бизнес
Опухоль Заворотнюк неоперабельна, постановили врачи
Лечащие врачи пришли к мнению, что злокачественная опухоль, одолевающая актрису Анастасию Заворотнюк, неоперабельна, передает телеграм-канал Mash.
Слово и Дело 08:50
Шоу-бизнес
Петросян заявил, что не может попасть в свой дом
РИА Новости 06:13
Интернет
Названы самые распространенные и небезопасные пароли
Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей вчера в 03:21
Общество
Игрушечного бен Ладена продавали в детском магазине Ставрополя
Российская газета 07:28
Общество
Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» после скандала
Александр Друзь вернется в интеллектуальную передачу Первого канала. Об этом сообщается на сайте телекомпании «Игра-ТВ».
Lenta.ru 08:35
Спорт
WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу
"Исполкому было сообщено, что дальнейшее расследование несоответствий в данных московской лаборатории привело к тому, что 17 сентября 2019 года WADA открыло официальную процедуру несоответствия РУСАДА требованиям (всемирного антидопингового кодекса)", - говорится в заявлении WADA, которое цитирует Рейтер.
РИА Новости 05:09
Здоровье
Организм пациентки отторг трансплантат лица
Вторая в мире пациентка столкнулась с отторжением трансплантата лица спустя шесть лет после операции.
Газета.Ru 06:56
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Экономика
Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области
Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.
РИА Новости 05:50
Политика
В Киеве усомнились в необходимости Украины вступать в НАТО
Украина может решить вопрос вступления в НАТО по примеру Финляндии, которая сотрудничает с альянсом, однако не вступает в него, чтобы не ссориться с Россией.
Pravda.Ru 06:23
Футбол
«Спартак» дал Кононову два матча на исправление ситуации
Напомним, в матче 10 тура чемпионата России «Спартак» потерпел поражение от «Уфы» (0:1). Для «красно-белых» это поражение стало четвертым во всех турнирах и третьим и в рамках РПЛ.Как сообщает источник, для исправления ситуации главного тренеру «Спартака» Олегу Кононову дали два матча.
Vprognoze.ru 08:18
Энергетика
«Газпром нефть» передаст часть заправок в управление своим сотрудникам
По словам Крылова, по состоянию на конец июня 2019 года «Газпром нефть» перевела 279 своих АЗС на три партнерские модели управления, а до конца 2019 года планирует передать еще 411 объектов (в сумме — 690).
РБК 06:41
Политика
Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:27
Культура
Вышел в эфир выпуск «Танцы на ТНТ» с кастингом в Красноярске
НГС24 вчера в 20:14
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Происшествия
Девять человек пострадали при взрыве газа в супермаркете в Австрии
Девять человек получили травмы в результате взрыва газа в супермаркете в австрийской федеральной земле Тироль.
RT на русском 08:19
Общество
Синоптики уточнили, когда в Ростовской области наступит бабье лето
В скором будущем в Ростовской области потеплеет.
REGNUM 07:57