Общество

Москва 24Москва 24Старейший туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

Британская туристическая компания Thomas Cook, которая была основана в 1841 году, объявила о начале процедуры ликвидации. Об этом говорится на сайте туроператора. Как уточняется, акционеры компании и предполагаемые кредиторы не смогли прийти к соглашению.
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Старейшая в мире туристическая компания Thomas Cook прекратила свою деятельность

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Репатриация британских клиентов Thomas Cook займет 2 недели

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Ликвидация туроператора Thomas Cook. Что важно знать

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Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

Коммерсантъвчера в 22:27

Старейшая в мире британская туркомпания Thomas Cook объявила о ликвидации

РИА Новостивчера в 21:29
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Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ

В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
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Большинство членов правительства Челябинской области сохранили посты

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