Общество
Москва 24Старейший туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Британская туристическая компания Thomas Cook, которая была основана в 1841 году, объявила о начале процедуры ликвидации. Об этом говорится на сайте туроператора. Как уточняется, акционеры компании и предполагаемые кредиторы не смогли прийти к соглашению.
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Происшествия
ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса
Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.
Ведомости вчера в 17:13
Политика
Команда Зеленского хочет подписать новый «Будапештский меморандум»
Команда президента Украины Владимира Зеленского хочет добиться подписания нового международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Украина.ру 04:19
ЖКХ
Власти Москвы объявили о начале подачи тепла в жилые дома
«Сегодня город приступает к пуску тепла с включением отопления в медицинских и образовательных учреждениях, жилых домах, объектах спортивной инфраструктуры, административных и промышленных зданиях», — сказал Бирюков, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.
РБК 07:15
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Гаджеты
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD
Телевизором 8K Ultra HD может считаться устройство с экраном разрешением не менее 33 Мп (не менее 7680 x 4320 пикселей) с соотношением сторон экрана 16:9, поддерживающее частоты обновления 24, 30 и 60 к/с, 10-битное представление цвета и цветовое пространство ITU-R BT.2100, ключевые функции HDR и защиту контента уровня HDCP 2.2.
iXBT.com 01:50
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия вчера в 05:41
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Политика
В команде Зеленского рассказали о видении особого статуса Донбасса
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинская власть не намерена идти на федерализацию страны ради возвращения Донбасса.
Lenta.ru 05:33
Экономика
Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области
Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.
РИА Новости 05:50
Происшествия
Нелегальная врезка в нефтепровод «Дружба» в Польше привела к утечке
Нелегальная врезка в нефтепровод "Дружба" привела к разливу топлива в районе города Тлущ под Варшавой.
Российская газета 04:35
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости вчера в 06:44
Политика
Нарышкин назвал чушью сообщения СМИ о шпионаже дипломатов за ФБР
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал чушью сообщения СМИ о якобы использовании дач российских дипломатов для слежки за ФБР.
RT на русском 06:54
Здоровье
Прописанные лекарства могут стать бесплатными
Пациенты смогут бесплатно или со значительной скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные лечащим врачом.
Вести.Ru вчера в 10:49
Авто
Suzuki раскрыла планы по продажам нового Suzuki Jimny
Новый Suzuki Jimny продается в России в двух комплектациях – GX и GLX – по цене от 1359000 до 1569000 рублей.
Автоновости дня 06:30
Происшествия
В Екатеринбурге ищут автомобилиста, который проехал по голове пешехода
В сети появилось видео, на котором видно, что водитель проехал по голове мужчины, вышедшего на дорогу.
Уральский меридиан вчера в 06:03
Политика
Зеленский призвал украинцев поучаствовать во флешмобе против коррупции
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к «масштабному флешмобу», предложив сообщать о любых проявлениях коррупции на горячую линию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
RT на русском 06:51
Культура
«Форт Боярд» вернулся на экраны
Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.
RT на русском вчера в 16:11
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Политика
Большинство членов правительства Челябинской области сохранили посты
Власти Челябинской области, где на прошлой неделе Алексей Текслер вступил в должность губернатора, заключили новые трудовые контракты с большинством заместителей главы региона и областных министров.
ТАСС 06:58
Политика
Против Парубия возбуждено дело о массовых беспорядках в Одессе
Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий подтвердил информацию о том, что против него возбуждено уголовное дело по факту организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
Газета.Ru 05:47
Политика
Путин назвал распространение рака вызовом для всего человечества
Путин отметил, что приоритетом в госполитике в области здравоохранения должно стать выстраивание передовой, ориентированной прежде всего на интересы пациента системы онкологической помощи, профилактики, своевременного выявления заболеваний и их эффективного лечения.
Известия 06:28
Авто
Заработали новые правила расчета транспортного налога
Новые правила расчет транспортного налога заработали на всей территории России, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 07:05
Политика
Равиль Гайнутдин избран главой Духовного управления мусульман России
С момента создания в 1996 году Совета муфтиев России Гайнутдин является его председателем возглавляет ДУМ РФ с момента его основания в 1994 году как ДУМ Центрально-Европейского региона.
Российская газета 07:03
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru вчера в 19:54
Происшествия
В Петербурге школу эвакуировали из-за угрозы взрыва
В Петербурге из школы № 291 эвакуировали учеников и педагогов.
Российская газета 06:01
Армия и оружие
В России работают над истребителем шестого поколения
Высокая маневренность, возможность выполнения сверхзвукового полета, современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
РИА Новости 01:36
Экономика
Госдума приняла закон об объединении 2-НДФЛ и 6-НДФЛ
Сенсационный закон в 3 чтении приняла Госдума. Формы 2-НДФЛ бухгалтеры должны будут сдавать в составе формы 6-НДФЛ.
Упрощёнка вчера в 06:24