Общество

ИнтерфаксИнтерфаксСтарейший туроператор мира Thomas Cook объявил о ликвидации

В России Thomas Cook с 2011 года владеет туроператором "Интурист", а в 2019 году объявил о сделке по покупке туроператора "Библио-Глобус". Компания Thomas Cook была основана в 1841 году предпринимателем Томасом Куком, которого называют изобретателем организованного туризма.
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Как обанкротилась старейшая в мире туристическая компания Thomas Cook

РЕН ТВ10:42

Ликвидация туроператора Thomas Cook. Что важно знать

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Старейшая в мире британская туркомпания Thomas Cook объявила о ликвидации

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Старейшая в мире туристическая компания – Thomas Cook – объявила о ликвидации

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Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о ликвидации

Интерфакс00:58

Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

Коммерсантъвчера в 22:27

Крушение гиганта. Последствия банкротства Thomas Cook для туристов и туризма

ТАСС07:20
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 11:32, Вашингтон
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Детский магазин в Ставрополе снял с продажи фигурки лидера запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» — Усамы бен Ладена.
РБК 11:08
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СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

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Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
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