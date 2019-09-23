Общество
ИнтерфаксСтарейший туроператор мира Thomas Cook объявил о ликвидации
В России Thomas Cook с 2011 года владеет туроператором "Интурист", а в 2019 году объявил о сделке по покупке туроператора "Библио-Глобус". Компания Thomas Cook была основана в 1841 году предпринимателем Томасом Куком, которого называют изобретателем организованного туризма.
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Здоровье
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В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
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Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
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Американский конгресс допускает импичмент лидера страны Дональда Трампа, если будут найдены свидетельства давления с его стороны на лидера Украины Владимира Зеленского, передает CNN.
Политика Сегодня вчера в 15:31
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На восстановление НПЗ Саудовской Аравии потребуются месяцы
Восстановление добычи нефти в прежнем объеме возможно уже в ближайший месяц, но для полноценного ремонта в настоящий момент в Саудовской Аравии отсутствуют все необходимые детали.
REGNUM вчера в 21:36
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Анастасия Волочкова трогательно поздравила дочь с днем рождения
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Московский Комсомолец 08:44
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В Ставрополе детский магазин снял с продажи фигурки Усамы бен Ладена
Детский магазин в Ставрополе снял с продажи фигурки лидера запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» — Усамы бен Ладена.
РБК 11:08
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Игры
2K Games отгрузила пять миллионов копий Borderlands 3 за пять дней
CyberSport.ru 09:20
Путешествия
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Происшествия
Стало известно о безуспешной попытке задержания замглавы ГИБДД Петербурга
Бригада управления собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу разработала план по задержанию «пьяного водителя» – замначальника УГИБДД города Алексея Старова.
Взгляд.ру 08:28
Интернет
Глава Роскомнадзора пообещал «подорвать» Telegram «снарядом»
Глава Роскомнадзора назвал будущее противостояние с Telegram борьбой «снаряда и брони» и заметил, что когда-нибудь сотрудникам ведомства удастся «подорвать пиратский корабль» всерьез.
Lenta.ru 11:11
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Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Политика
На Украине заявили, что Зеленский встает на грабли Порошенко
Новые украинские власти не собираются выполнять минские соглашения; вставая таким образом на излюбленные прошлой командой грабли.
ФАН 08:33
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
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Дни24 21 сентября в 08:49
Кино
Появился трейлер нового фильма Юрия Быкова «Сторож»
Собака.ru 10:49
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Создан квантовый компьютер «для бедных», способный работать при комнатной температуре
CNews 20 сентября в 12:35
Политика
МИД Эстонии отрицает заявление об освобождении страны Красной армией
В министерстве иностранных дел Эстонии остались недовольны публикацией документов об освобождении Советским Союзом страны от немецко-фашистских захватчиков.
Газета.Ru 11:05
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Новые требования при перевозке детей автобусами утвердили в России
В России разработали и утвердили новые требования при перевозке детей автобусами.
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С сайта Министерства культуры исчез "культурный норматив школьника", в который были включены песни, в том числе групп "Нирвана", "Битлз", "Куинн", "Машина времени".
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В США вручили телепремию «Эмми»
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BFM.ru 00:13
Экономика
«Газпром нефть» передаст часть заправок в управление своим сотрудникам
По словам Крылова, по состоянию на конец июня 2019 года «Газпром нефть» перевела 279 своих АЗС на три партнерские модели управления, а до конца 2019 года планирует передать 411 объектов.
РБК 06:41
Футбол
Неймар принес победу «ПСЖ» в матче с «Лионом»
Единственный гол в матче забил бразильский нападающий парижан Неймар на 87-й минуте.
Газета.Ru вчера в 17:15
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Польская таможня подпортила жизнь украинским коррупционерам – задержана бывшая жена главы Нацполиции
Примечательно, что среди задержанных оказалась бывшая жена главы Нацполиции Украины Сергея Князева – Виктория Князева.
Новостной фронт 10:13
Общество
В России создали искусственное мясо
BFM.ru 05:37