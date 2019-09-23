В России Thomas Cook с 2011 года владеет туроператором "Интурист", а в 2019 году объявил о сделке по покупке туроператора "Библио-Глобус". Компания Thomas Cook была основана в 1841 году предпринимателем Томасом Куком, которого называют изобретателем организованного туризма.

Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о ликвидации

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