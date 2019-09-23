Общество
ИнтерфаксСтарейший туроператор мира Thomas Cook объявил о ликвидации
В России Thomas Cook с 2011 года владеет туроператором "Интурист", а в 2019 году объявил о сделке по покупке туроператора "Библио-Глобус". Компания Thomas Cook была основана в 1841 году предпринимателем Томасом Куком, которого называют изобретателем организованного туризма.
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ЖКХ
В Москве начали давать отопление в жилые дома
Начиная с понедельника тепло будет подано в жилые дома, административные и промышленные здания.
РИА Новости 06:49
Футбол
Бартомеу хочет, чтобы Вальверде возглавлял «Барселону» весь сезон
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу выступает категорически против отставки главного тренера Эрнесто Вальверде, сообщает Marca.
Спорт-Экспресс 11:47
Политика
Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:27
Армия и оружие
Шойгу назвал число военных баз США по всему миру
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, сколько военных баз США размещено по всему миру.
Газета.Ru вчера в 04:01
Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Происшествия
Таинственно исчезнувшего петербургского ресторатора нашли убитым
В доме мужчину расстреляли, а тело вывезли в Новгородскую область и закопали в лесу. В ходе расследования тело ресторатора было обнаружено.
Российская газета 14:24
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с "360" заявил, что бабье лето может наступить в октябре.
РИА Новости 06:11
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Fold распродали в Европе за день
18 сентября смартфон вышел в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре, и первая партия, доступная для предзаказа, разошлась буквально за день.
3DNews 21 сентября в 03:07
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле крупного астероида
В августе NASA сообщало о приближении к Земле двух крупных астероидов.
РБК 16:05
Шоу-бизнес
В сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной
В сети появилась информация, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной.
Газета.Ru 12:05
Политика
Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ
О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.
Российская газета 12:56
Политика
Трамп отреагировал на скандал вокруг его разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп отреагировал на скандал вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 11:27
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Кино
Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.
REGNUM 08:53
Политика
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Lenta.ru вчера в 12:01
Путешествия
Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию
Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково.
Газета.Ru 16:00
Происшествия
На борту летевшего из Самары в Москву самолета произошла драка
Драка между пассажиром и членами экипажа произошла на борту самолета, выполняющего рейс из Самары в московский аэропорт Шереметьево.
РБК 15:23
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС вчера в 17:37
Политика
Против Парубия возбуждено дело о массовых беспорядках в Одессе
Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий подтвердил информацию о том, что против него возбуждено уголовное дело по факту организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
Газета.Ru 05:47
Авто
Россиян предупреждают о росте цен на автомобили
Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".
Автоновости дня вчера в 21:34
Политика
Трамп одобрил предложение Джонсона о новой сделке с Ираном
Президент США Дональд Трамп одобрил предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о новой сделке с Ираном.
РИА Новости 14:03
Политика
Арестован собравшийся воевать на Украине американский солдат
Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало американского солдата, который обвиняется в том, что планировал теракты в Соединенных Штатах, распространял в интернете информацию об изготовлении бомб и собирался уехать на Украину, чтобы воевать в батальоне «Азов».
Lenta.ru 14:00
Политика
Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета по Сирии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил в понедельник, 23 сентября, о создании Конституционного комитета по Сирии.
Известия 10:26
Политика
На штурм «Зоны 51» собрались несколько тысяч человек
Еще два человека были задержаны в машине ночью на территории базы.
Популярная механика 21 сентября в 06:35
Авто
Названы автомобили с лучшими мультимедийными системами
Letnews.ru 21 сентября в 06:36
Экономика
Орешкин прокомментировал идею оставлять должникам прожиточный минимум
С инициативой ограничения возможности обращения взыскания на доходы граждан в размере прожиточного минимума выступили депутаты Государственной Думы, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
Российская газета 14:09