Общество
Газета.RuСтарейший туроператор мира Thomas Cook объявил о прекращении работы
Ранее сообщалось, что старейший в мире туроператор Thomas Cook сокращает 2500 сотрудников и закрывает почти 200 офисов.
Читать в источнике
Оценить86
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 08:50, Вашингтон
Армия и оружие
В Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире
Российская газета 06:33
Авто
Кроссовер Volkswagen T-Roc оснастили новым двигателем
Как сообщает пресс-служба Volkswagen, компания выпустила новую версию компактного кроссовера T-Roc, оснащённую новым дизельным двигателем.
Тарантас Ньюс 20 сентября в 09:51
Футбол
Семь игроков «Зенита» попали в символическую сборную 10-го тура РПЛ
Семь игроков петербургского «Зенита» вошли в символическую сборную 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии InStatIndex.
Матч ТВ 08:24
Происшествия
Авторитета Танкиста заподозрили в казни модного российского скульптора
Заказчиком преступления считается 55-летний бизнесмен Юрий Бирюченко, известный по прозвищу Танкист.
Lenta.ru 08:41
Спорт
Колобков прокомментировал несовпадения допинг-проб WADA и РУСАДА
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал информацию Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) о том, что имеющаяся в распоряжении организации база осведомителя несколько отличается от той, копию которой эксперты взяли из московской лаборатории в январе 2019 года.
Известия 06:56
Футбол
Московское «Динамо» не будет увольнять главного тренера
Сегодня футбольный клуб выпустил официальное заявление, в котором развеял слухи и домыслы вокруг руководства команды.
Говорит Москва 07:49
Экономика
Банкротство Thomas Cook не повлияет на работу российских туроператоров
О банкротстве одной из старейших туристических компаний в мире — британский туроператор Thomas Cook начал свою работу еще в 1841 году — стало известно 23 сентября.
Вести.Ru 07:25
Экономика
В России введут новый коммунальный платеж
Ранее Минфин и Центробанк России предложили создать единый страховой фонд для этих целей. Он будет пополняться за счет нового сбора.
AmurMedia.ru 20 сентября в 07:55
Экономика
Власти объяснили рост зарплат в Магаданской области
Заработная плата в первом полугодии 2019 года выросла во всех регионах, но наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области - на 14,7%, в Туве рост составил 12,4%.
РИА Новости 05:50
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Авто
Дебютировала новая версия российского родстера «Крым»
Проект отечественных студентов, получивший название «Крым», теперь имеет дальнейшее развитие, но о серийном производстве говорить еще рано.
SpeedMe 03:49
Общество
Александр Друзь вернется в «Что? Где? Когда?»
Александр Друзь вернется в клуб после отстранения. Информация об этом размещена на ее сайте.
Ведомости 08:28
Здоровье
Свыше 400 тыс. нижегородцев привили от гриппа
НТА-Приволжье – Свыше 400 тыс. нижегородцев привили от гриппа.
НТА-Приволжье 06:54
ЖКХ
В Москве начали давать отопление в жилые дома
Начиная с понедельника тепло будет подано в жилые дома, административные и промышленные здания.
РИА Новости 06:49
Политика
Зеленский призвал жителей Украины жаловаться на коррупцию
Зеленский призвал жителей Украины «делать маленькие шаги навстречу иной ментальности» и подписал закон об импичменте президента.
REGNUM 06:56
Экономика
Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета
В разговоре с президентом председатель правительства обратил внимание на то, что в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов основная статья расходов относится к социальной сфере.
РБК 08:00
Культура
Умер актер из фильма «Убить Билла-2» Сид Хэйг
РИА Новости 08:45
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»
Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru вчера в 15:32
Гаджеты
Huawei передумала открывать смартфоны Mate 30 для сторонних прошивок
Компания Huawei пошла на попятный в отношении возможности разблокировать загрузчик для смартфонов новой флагманской серии Mate 30, которые выпускаются без установленных сервисов и приложений Google.
Ferra 06:43
Здоровье
Названы способы отличить рак желудка от гастрита или язвы
Итальянские врачи назвали способы, позволяющие отличить рак желудка от язвы или гастрита.
ГлобалМСК.ру вчера в 01:05
Происшествия
Сенатор обратился в СК из-за блога юмориста из КВН
Следователи проводят проверку после жалобы экс-губернатора Курской области, сенатора от региона Александра Михайлова на пародийные видео бывшего участника команды КВН «Прима» Антона Сасина.
РБК 07:19
Происшествия
Суд решил судьбу державшего ребенка 10 лет в коммуналке педофила
Симоновский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима Эдуарда Никитина, который 10 лет удерживал мальчика в секс-рабстве в коммуналке.
Газета.Ru 08:13
Здоровье
В России могут бесплатно начать выдавать назначенные лекарства
Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что ведомство готовит проект закона, по которому пациенты будут иметь возможность получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом, бесплатно или со скидкой.
RT на русском вчера в 09:33
Политика
Олега Смоленкова объявили в розыск как без вести пропавшего
Олег Смоленков, которого СМИ называют информатором американских спецслужб, объявлен в розыск как без вести пропавший, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.
RT на русском 05:32
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости вчера в 06:44
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Политика
Песков попросил доверять словам Путина об амнистии капитала
Предприниматели могут доверять обещаниям президента России Владимира Путина, касающимся амнистии капитала.
REGNUM 07:37
Происшествия
Стало известно о безуспешной попытке задержания замглавы ГИБДД Петербурга
Бригада управления собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу разработала план по задержанию «пьяного водителя» – замначальника УГИБДД города Алексея Старова.
Взгляд.ру 08:28