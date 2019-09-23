Ранее сообщалось, что старейший в мире туроператор Thomas Cook сокращает 2500 сотрудников и закрывает почти 200 офисов.

Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о прекращении работы

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