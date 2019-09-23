Общество
КоммерсантъСтарейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
21 тыс. сотрудников в 16 странах, включая 9 тыс. в Великобритании, останутся без работы. В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
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Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
РБК 21 сентября в 08:19
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
ЖКХ
В Москве начали давать отопление в жилые дома
Коммерсантъ 07:52
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
В 2019 году, указывает СК, была получена дополнительная информация об обстоятельствах убийства Круга, следствие было возобновлено.
RT на русском 04:12
Спорт
WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу
"Исполкому было сообщено, что дальнейшее расследование несоответствий в данных московской лаборатории привело к тому, что 17 сентября 2019 года WADA открыло официальную процедуру несоответствия РУСАДА требованиям (всемирного антидопингового кодекса)", - говорится в заявлении WADA, которое цитирует Рейтер.
РИА Новости 05:09
Путешествия
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 21 сентября в 22:00
Политика
Порошенко заявил об угрозе энергетической независимости Украины
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что энергетическая независимость страны находится под угрозой.
RT на русском 06:59
Кино
Лю Кан и Джонни Кейдж играют в Mortal Kombat! Актеры из фильма спустя четверть века вспоминают «лучшую экранизацию игры в истории»
Фильм Mortal Kombat оказался неожиданно успешным (а фанаты считают его лучшей экранизацией видеоигр).
Телеканал RTVI 06:11
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru вчера в 11:21
Энергетика
Саудовская Аравия восстановит добычу к концу сентября
Нефтедобывающая государственная компания Saudi Aramco сообщила, что полностью восстановит добычу нефти к концу сентября.
Ведомости 06:38
Транспорт
В России установили новые требования к детским автобусным экскурсиям
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, устанавливающее новые требования к организации детский автобусных экскурсий.
РИА Новости 07:50
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Энергетика
России предрекли глобальное лидерство на мировом газовом рынке
В американском Центре стратегических и международных исследований (CSIS) заявили, что Россия, США и Катар через 10 лет станут лидерами на мировом газовом рынке.
Газета.Ru 06:55
Футбол
Егоров: Маку стоило подкачать пресс, чтобы гол Дзюбы засчитали
Руководитель Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров пошутил, что игроку петербургского "Зенита" Роберту Маку следовало бы подкачать пресс, чтобы гол Артема Дзюбы в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским "Рубином" был засчитан.
РИА Новости 07:58
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru 20 сентября в 03:55
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° 20 сентября в 14:46
Единоборства
Дастин Порье хочет вместо Хабиба провести бой с Фергюсоном 14 декабря
Напомним, что ранее Джастин Гэтжи заявлял о готовности стать запасным бойцом для поединка Фергюсон-Нурмагомедов при достаточном уровне оплаты.
Allboxing.ru 02:57
Шоу-бизнес
Максим Виторган показал, как играет с 2-летним сыном Платоном в футбол
Максим Виторган показал, как играет с 2-летним сыном Платоном в футбол Если в основном микроблоге Максим Виторган пустился в философские размышления, то в разделе Stories он поделился кадрами игры с сыном.
Вокруг ТВ вчера в 11:03
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Армия и оружие
В России приступили к разработкам истребителей шестого поколения
В России приступили к созданию шестого поколения истребителей.
Газета.Ru 05:05
Политика
Зеленский призвал украинцев поучаствовать во флешмобе против коррупции
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к «масштабному флешмобу», предложив сообщать о любых проявлениях коррупции на горячую линию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
RT на русском 06:51
Здоровье
Эксперт связал развитие рака с употреблением продуктов с глицидолом
Глицидиловые эфиры, которые содержатся в техническом пальмовом масле, являются причиной 37% случаев онкозаболеваний, если снизить высокие концентрации вредных веществ в продуктах, заболеваемость раком может уменьшиться на треть, заявил первый заместитель директора Научно-образовательного центра прикладной медицины и пищевой безопасности МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий Еделев.
РИА Новости 08:11
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Автоспорт
Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия вчера в 14:03
Политика
Путин назвал вызов для всего человечества
Распространение онкологических заболеваний является вызовом для всего человечества, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости 07:37
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих
В 2020 году российские власти начнут сокращать число госслужащих. Об этом заявила замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
Известия 08:27