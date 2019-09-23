Общество

Пятый каналПятый каналСтарейший в мире туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации

Британская туристическая компания ожидает возвращения на родину своих британских клиентов. Британская туристическая компания Thomas Cook, основанная в 1841 году, объявила о принудительной ликвидации и ожидает возвращения своих британских клиентов из-за рубежа.
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Ликвидация туроператора Thomas Cook. Что важно знать

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Reuters: Турция не досчитается более полумиллиона туристов из-за закрытия Thomas Cook

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Репатриация британских клиентов Thomas Cook займет 2 недели

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Старейшая в мире британская туркомпания Thomas Cook объявила о ликвидации

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